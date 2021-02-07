أحمد النعيمي يصدر قراراً بشأن «تصنيف الوظائف» في حكومة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية قراراً بشأن اعتماد نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان.

ونص القرار على اعتماد نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان وتكليف دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بإصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والإدارية والأدلة والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام تقييم وتصنيف الوظائف المعتمد.

وبموجب هذا القرار يلغى أي نص أو حكم ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام النظام المعتمد، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويطبق نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان على كافة الجهات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم /‏4/‏ لسنة 2017.

وفي هذا الإطار أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة بهدف تمكين الجهات الحكومية من تقييم وتصنيف وظائفها بطريقة مثلى تنعكس إيجاباً على تطوير منظومة تشريعات وسياسات متكاملة وفاعلة للموارد البشرية.

ونص التعميم على ضرورة تطبيق الأحكام والمسؤوليات الواردة في النظام، ويتوجب على الجهة الحكومية استخدام منهجية تقييم الوظائف حسب المراحل والخطوات الأساسية والعمليات الرئيسية والإجراءات الواردة في النظام لتقييم كافة الوظائف بالجهات الحكومية في الإمارة، والاعتماد على درجة تقييم الوظيفة المحددة في النظام عند تعيين أي موظف جديد في الجهة الحكومية وبحسب متطلبات الوظيفة.

ويوضح نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان الخطوط الاسترشادية لكيفية تصنيف الوظائف وفق جدول التصنيف الوظيفي الذي يشمل ست فئات وظيفية، بالإضافة إلى القواعد الأساسية لتقييم الوظائف والتصنيف الوظيفي والمجموعات الوظيفية في حكومة عجمان التي تتضمن 14 مجموعة وظيفية.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن النظام يهدف إلى وضع منهجية موحدة وآلية معتمدة لتقييم وتصنيف الوظائف في الجهات الحكومية وتحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية والمساهمة في رفع كفاءة أداء الوحدات التنظيمية من خلال التطبيق الفاعل للمنهجية.