خبراء: «الأخوة الإنسانية».. عدالة ومساواة لخير البشرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتم المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ضمن أنشطة مهرجان الأخوة الإنسانية جلسات أمس الأول، بمشاركة فاعلة من قيادات بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية وقيادات من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، وشهدت الجلسات تنوعا كبيرا في طرح القضايا المتعلقة بتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي أطلقتها أبوظبي عام 2019 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها منطلقا لكافة النقاشات.

وطالب المشاركون في مختلف الجلسات بأهمية أن يكون هناك تعاون دولي ونوايا دولية صادقة من أجل عالم أكثر عدالة وإنسانية، كما دعا المنتدى إلى تفعيل القيم الإنسانية للقضاء على العنصرية والتعصب العرقي والديني، وأشاد عدد كبير من المشاركين بالتجربة الإماراتية في مجال التعايش والعمل الإنساني على المستوى الدولي وما تحتويه من ثراء ونوايا صادقة لدعم الإنسانية، مؤكدين أنها تعتبر نموذجا فريدا في هذا الاتجاه.

ومن جانبه أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بالقيادات الدولية والعربية والمحلية التي حرصت على المشاركة بالمنتدى وأثرت جلساته بأفكار وآراء وتجارب مهمة، يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المنتدى لم يكن فقط احتفالا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية وإنما كان منصة لتبادل الأفكار والرؤى وتوحيد الجهود من أجل عمل جاد لصالح الإنسانية في كل مكان.

وأوضح أن المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته يترجم هذه المجموعة من القيم السامية على أرض الواقع في حياته اليومية، وأن التنوع في هذا المجتمع أصبح من نقاط قوته ليس على المستوى الاجتماعي فقط وإنما على المستوى الاقتصادي أيضا، وأن التجربة الإماراتية تمثل فكر قيادة والتزام شعب، ونوايا حقيقة وصادقة تعزز احترام الاختلاف وقبول الآخر والبحث عن المشتركات، والتعاون المثمر مع الجميع، وهو سر نجاح هذه التجربة التي تهديها الإمارات إلى العالم لتكون نموذجا متكاملا يمكن للدول والشعوب الاستفادة منه والبناء عليه، مهما اختلفت أديانهم ولغاتهم وأعراقهم.

موفريات كامل

ومن جانبها أكدت معالي موفريات كامل وزيرة السلام بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على أهمية تعاون كافة الدول والشعوب من أجل أن تصل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية إلى الجميع، من أجل مستقبل أفضل يقوم على التعاون ونبذ العنف، واعتماد الحوار في العلاقات بين الأمم والشعوب، معربة عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى.

عفراء الصابري

تأثير إيجابي

شهدت الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية حوارات مهمة حول التأثير الإيجابي للقيم الإنسانية في كافة المجتمعات وقالت عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش في كلمتها الرئيسية بالجلسة التي حملت عنوان «الأخوة الإنسانية في زمن كورونا..الأسئلة الأخلاقية الصعبة. والإجابة إماراتية» إن جائحة كورونا أظهر أننا بحاجة إلى بداية جديدة، فأوقات الأزمات تمثل اختباراً لمنظومة القيم والأخلاق السائدة في العلاقات الدولية، وأزمة كورونا كانت كاشفة لهذه الحقيقة، فتراجع دور العديد من القوى لعجزها عن القيام بأي مبادرات حقيقية، واستطاعت قوى أخرى أن تعزز مكانتها وتمد يدها بالمساعدة للآخرين في مواجهة الوباء، وهو الأمر الذي سيكون له تداعياته في إعادة تشكيل منظومة العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد كورونا، استناداً إلى معايير ومبادئ جديدة ترتكز على المشاركة الفاعلة في إدارة الأزمات الدولية وتمسكها بالمبادئ والقيم الأخلاقية.

القس إيوان سوكا

العنصرية والتعصب

وفي كلمته للمنتدى أكد القس الدكتور إيوان سوكا الأمين العام المؤقت لمجلس الكنائس العالمي أن تحديد المشكلة يعد جزءا هاما من علاجها، وقد شهدت أوروبا تصاعدا في العنصرية والتعصب وخطاب الكراهية خصوصا على الانترنت مدعوما ببعض التوجهات السياسية في بعض الأحيان، وفي مقابل ذلك نشأت العديد من الحركات المعادية للعنصرية التي أصبحت حقيقية للأسف في العديد من المجتمعات ولابد من تكاتف الجميع لمواجهتها، وقام مجلس الكنائس العالمي بتأسيس مكتب لمكافحة العنصرية، بداية من يناير 2021 يحرص على ضرورة مكافحة التعصب والكراهية في كافة برامج المجلس.

سهيل غازي القصيبي

فيما أكد الدكتور سهيل غازي القصيبي مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرانية للحوار أنه من المبكر جدا القول أوالاحتفال بانتهاء الكراهية والتعصب، بل يجب البحث في ماهية أسباب التعصب ومعالجتها، حيث ينشأ التعصب دائماً من الخوف من المجهول، ولذلك تبرز الأهمية القصوى للحوار والتفاهم، مؤكدا أن مؤسسة البحرين للحوار قامت بإجراء ما يزيد عن 100 فاعلية خلال الأعوام الماضية لجمع الناس من خلفيات مختلفة للتحاور بدون أي أحكام مسبقة أو الحكم على تصرفات الآخرين، ومن ضمن الفعاليات التي قامت بها «لقاء على العشاء» حيث نجمع أفراد من خلفيات مختلفة في مكان واحد، بدون تصوير أو تسجيل أو ضغوط من أي نوع، وما يحدث في هذه الجلسات ملهم جدا حيث يتعارف الناس ويدركون أن ما يجمعهم من أمور حياتية وإنسانية أكبر مما يفرقهم.

عزة كريم

ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة كريم الأمين العام لمؤسسة أديان من أجل السلام أن العالم ينتظر أن يحمل عام 2021 الأمل، ولا يمكن بشكل عام الاعتماد على الأجواء السياسية لأنها دائمة التغير، وقد أظهرت جائحة كورونا الأفضل والأسوأ في الطبيعة البشرية، ومدى انتشار عدم المساواة حتى في مجال توفير الحماية من الفيروس، لذا ينبغي على كافة المؤسسات الدينية التكاتف والعمل معاً على أرض الواقع لخدمة الجميع بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية.

وعن استخدام التكنولوجيا قالت الدكتورة عزة إن التكنولوجيا تعد مجرد أداة تعكس ما يراد بها سواء سلبيا أو إيجابيا. وأضافت أن المعتقدات جميعاً بما فيها السماوية وغيرها تتشارك نفس القيم، فعلى سبيل المثال يتفق الجميع على الوصايا العشر، ولكن السؤال الأهم هو كيف نطبقها، كما تحث جميع المعتقدات على ضرورة مد يد العون الى الفئات المستضعفة وأن نتجاوز الشعارات الى التطبيق الفعلي لتعاليم الأديان، وللتكنولوجيا وخصوصاً في الوقت الحالي، أهمية كبرى من تسهيل التواصل ولذلك فهي تعكس بشكل كبير قيمنا وقناعتنا.

مروان بكر

فيما أشار الدكتور مروان بكر رئيس مؤسسة جلب الأمل الإنسانية إلى أن الفئات الضعيفة والمهمشة، موجود منذ نشأة الإنسانية على وجه الأرض ولكن تكمن القضية في كيفية السيطرة على ذلك وتقليل آثاره، ويوجد دائما أمل، حتى في بعض المناطق التي شهدت صراعات دموية قد نجد السلام والرفاهية، مؤكدا أن تجربته الشخصية مع صديقة من رواندا تعرضت لمآسي كبرى خلال الحرب الأهلية في عام 1994 حيث شهدت قتل أهلها والتعرض لاعتداء وغيره، وهي تعيش الآن في الولايات المتحدة لأمريكية، تقول دائما إن الطريق الى السلام يبدأ من التسامح على الرغم من صعوبة ذلك، وهناك العديد من الأمثلة لدول أخرى مثل ألبانيا، سيراليون، كوستاريكا والعراق.

وفي جلسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تناول المشاركون الجهود التي تحتاجها المنظمات الحكومية والخاصة لجسر الفجوة، وبناء بيئة حاضنة لأصحاب الهمم داخل المجتمعات.

وداد أحمد بوحميد

وفي كلمتها عبرت وداد أحمد بوحميد نائب الرئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي نشارك من خلاله العالم احتفالاته باليوم العالمي للأخوة الإنسانية والذي جاء نتيجة جهود مخلصة للإمارات وشقيقاتها العربية، مؤكدة أن الإمارات تواصل بثبات نشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة، إيمانا منها بدور الإنسان، ولم تكن مساهمة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية ترفا، وإنما جاءت بإيمان قيادتها وشعبها بحقوق الآخر ونبذ العنف والتعصب الديني، ولا شك أنه ما إن تذكر حقوق المرأة حتى نتذكر أم الإمارات التي قدمت على مدى سنوات الاتحاد جهودا متواصلة لدعم المرأة على المستويات التعليمية والصحية والمجتمعية والوظائف العاليا بالدولة ايضا.

إيرينا بوكوفا

وأعربت إيرينا بوكوفا عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمدير العام السابق (اليونسكو) عن شكرها لإتاحة الفرصة لها للمشاركة بهذا اليوم العالمي لتتحدث عن المساواة بين الجنسين ورؤية الثقافات المختلفة لها، مؤكدة أن التنمية المستدامة على أجندة الأمم المتحدة 2030 وفيها المساواة بين الجنسين هدف أساسي (هدف رقم 5) حيث تم ولأول مرة دمج الثقافات في هذه الأجندة على بعدين الأول: تمكين التنمية المستدامة لان بدون وجود السياق الثقافي لن تستطيع تحريك المجتمعات تجاه رؤية معينة حول الإنسانية. والثاني: لان قطاع الثقافة والابتكار مرتبط بالتنوع وحفظ التراث والشراكات وبالطبع انه سبب أساسي للنمو والاندماج الاجتماعي ومجتمع يسوده السلام.

سيمونا سكارباليجيا

المساواة بين الجنسين

فيما قالت سيمونا سكارباليجيا الرئيس التنفيذي لإي دي جي إي الاستراتيجي» إن الجهات التي نتعامل معها تلتزم بسد هذه الفجوة بين الجنسين وتحقيق مكان عمل أكثر توازناً بين الجنسين، فنعمل على تعزيز قوتهم العاملة من خلال قياس وتسريع واعتماد المساواة بين الجنسين، ونقوم بذلك من خلال منهجية صارمة ومحترمة تستند إلى البيانات، وعندما نبدأ في النظر إلى البيانات، تصبح الأشياء جادة حقًا لأنها تستند إلى الحقائق ويمكنك المتابعة ورؤية التطورات، ونحن نحلل تمثيل النساء على جميع المستويات، ونتحقق من حالة وفجوات الأجر، ونحلل سياسات وممارسات المنظمة للتوظيف، والترقية، والاحتفاظ، وتقييم تصور الموظف لشمولية الشركة، ومن خلال هذا النهج الشامل الذي يعتمد على جزء كبير من البيانات الكمية والنوعية، نحدد الثغرات مقابل معايير المساواة بين الجنسين ونعالج ما يجب القيام به حتى تبدأ الشركة في التنفيذ.

غوتيريش يتبرع بنصيبه من «زايد للأخوة الإنسانية» لمفوضية اللاجئين

بعد تلقيه «جائزة زايد للأخوة الإنسانية»، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي عن قراره بالتبرع بنصيبه البالغ 500 ألف دولار من الجائزة لصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تحتفي «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» بإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتهدف إلى تكريم الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأشخاص أو المؤسسات حول العالم لإحراز الإنجازات السباقة ودفع عجلة تقدم الإنسانية.

وبهذه المناسبة، قال خالد خليفة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي: تجسد جائزة زايد للأخوة الإنسانية‘ رسالة أمل وتعاضد في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، ونغتنم هذه الفرصة لنعبّر عن عميق امتناننا للأمين العام للأمم المتحدة على هذه البادرة النبيلة والتزامه الراسخ بدعم المهمشين والمحتاجين حول العالم. ويأتي هذا التبرع السخّي تضامناً مع اللاجئين والنازحين في مرحلة حرجة، حيث يواجه العالم تداعيات جائحة كورونا المتواصلة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها وألحقت أضراراً شديدة بمجتمعات النازحين.

بيتر ماورر

مبادئ الإنسانية

في برنامج «كلمة قائد مُلهم» قال بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأسست على مبادئ الإنسانية إلى جانب الحياد والاستقلال، وتعمل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم على التخفيف من حدة معاناة البشر أينما وجدت، وحماية الحياة والكرامة. ونسعى جاهدين لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين البشر، في كثير من الأماكن من العالم، وفي بعض الأحيان يبدو أن الأخوة والإنسانية في تراجع، عندما أزور عملياتنا في مناطق الصراع، فإن الوجه الإنساني المدمر للتمييز والخوف يكون واضحا، وألتقي بأولئك الذين فقدوا أفراد أسرهم ومنازلهم وسبل عيشهم، وأجدهم إنهم يعانون بشدة من العنف ويصفون الحروب أنها بلا رحمة ولا إنسانية، وهؤلاء من حقهم استعادة حياتهم والوظائف والتعليم والأمان ويريدون الأمل.