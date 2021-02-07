30 ورشة لـ«بادري للمعرفة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

حققت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إنجازات نوعية في العام 2020، تصدرها نمو الخدمات التعليمية الإلكترونية، حيث نظمت 30 ورشة عمل و5 حلقات نقاشية، إضافة إلى إطلاق مبادرتي «بادري لتبادل المعرفة» الافتراضية و«كن شريكاً للمحتوى»، وإبرام شراكات مع 15 مؤسسة تعليمية محلية وعالمية.

واستفاد من محتوى الأكاديمية الذي قدمه نخبة من الخبراء عبر منصتها الإلكترونية المزودة بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال التعليم الذكي، 2393 متدرباً من طلاب جامعات ورواد أعمال وباحثين عن عمل والراغبين بتنمية مهاراتهم على المستويين المهني والشخصي من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الدكتورة منى آل علي، مدير أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، أن الأكاديمية تتطلع إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل منصات إنشاء المحتوى في المنطقة بمختلف التخصصات من خلال بناء شراكات فاعلة مع أبرز المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، وخصوصاً في ظل تحول العالم نحو تبني طرق جديدة في التعلّم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.