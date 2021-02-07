الامارات | رفع كفاءة «ضخ الزبير» بالشارقة إلى 25 مليون غالون يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة «ضخ الزبير» بالشارقة إلى 25 مليون غالون يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكثف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة محطة ضخ الزبير للمياه المحلاة من 13.2 مليون غالون إلى 25 مليون غالون يومياً، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المشروع نهاية أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تطوير المشروعات ورفع كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه. وأوضح رئيس الهيئة سعيد السويدي، أن الهيئة ستكثف جهودها لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بخطوط وشبكات المياه بإمارة الشارقة، سعياً لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت. وأشار إلى أن رفع كفاءة محطة الزبير يعتبر من المشاريع المستقبلية التي ستسهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه، وتتضمن المرحلة الثانية إضافة ثلاث مضخات رئيسة للمحطة، بالإضافة إلى عدد من التوصيلات للمحطة بالخطوط الرئيسة.

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