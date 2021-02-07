الامارات | «الصحة» تعلن تقديم 193 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تقديم 193 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 193 ألفاً و187 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس أربعة ملايين و201 ألف و347 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 42.48 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

وكانت الإمارات قد تجاوزت، أول من أمس، عدد جرعات لقاح «كوفيد-19»، التي قدمتها منذ انطلاق الحملة الوطنية أربعة ملايين جرعة، نتاج جهود القطاع الصحي، ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح، وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة «كوفيد-19»، والمضي قدماً نحو التعافي.

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