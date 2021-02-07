الامارات | مقصف إلكتروني لنزلاء «عقابية رأس الخيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مقصف إلكتروني لنزلاء «عقابية رأس الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة مقصفاً للنزلاء ونزيلات المؤسسة العقابية، لتمكينهم من شراء احتياجاتهم عبر بطاقة مخصصة لذلك، حيث يتم منح فئة من النزلاء رواتبهم التي يستحقونها لقيامهم بأشغال النجارة والمشغولات اليدوية والخياطة والتطريز في ورشة الرجال وفي ورشة الأنامل الذهبية للنساء.

وقال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، المقدم عدنان محمد الحمدي: «يتم إيداع رواتب النزلاء والنزيلات عبر برنامج إلكتروني في حساباتهم الشخصية، ليستطيع النزلاء شراء حاجياتهم إلكترونياً من (المقصف الذكي) باستخدام بطاقة».

وأوضح أن المؤسسة تسعى لتعديل سلوك النزلاء وتوجيههم ليكونوا عناصر فاعلة بالمجتمع، وقد ساعدت المؤسسة 11 نزيلاً في استكمال دراستهم خلال العام الدراسي الجاري، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

وذكر مدير فرع المعلومات الأمنية في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، النقيب عبدالرحمن سعيد الحار، أن المؤسسة تبذل كل جهد ممكن في سبيل تطبيق سياسات وزارة الداخلية الحريصة على حقوق النزلاء.

وأضاف أن المؤسسة أسهمت في الإفراج عن 48 نزيلاً بعد سداد مبلغ أربعة ملايين و170 ألف درهم، خلال العام الماضي، من خلال صندوق الفرج، كما تم تقديم مساعدات مالية لـ40 نزيلاً لعدد ممن ليس لديهم أقارب في الدولة.

وأشار إلى أن 446 نزيلاً استفادوا من المساعدات التي قدمت لهم خلال العام الماضي، بقيمة 105 آلاف و900 درهم، وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة للأعمال الخيرية، مضيفاً أنه تم تنظيم تسعة معارض لمنتجات ومشغولات النزلاء خلال العام الماضي، فيما أسهمت البرامج الدينية في إشهار 27 نزيلاً ونزيلة إسلامهم، فيما بلغ عدد النزلاء المستفيدين من البرامج التأهيلية والإصلاحية 1767 نزيلاً.

1676 زيارة إلكترونية العام الماضي

أشار مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، العميد يعقوب يوسف أبوليلة، إلى أن إدارة المؤسسة شكلت فريق عمل لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المؤسسة العقابية لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت العودة تدريجياً لبرامج تأهيل النزلاء مع تطبيق الزيارات «عن بعد»، حيث تم تنفيذ 1676 زيارة إلكترونية العام الماضي.

وأوضح أنه تم تنفيذ 4542 لقاءً عبر الدائرة الإلكترونية بين النزلاء داخل المؤسسة والجهات المعنية في دائرة المحاكم والنيابة العامة والنائب والمحامي العام من خلال 22 غرفة مجهزة بأحدث التقنيات.

وأشار إلى أن إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أطلقت مبادرة مجلس أمناء النزلاء الذي يضم ممثلين عن جميع نزلاء المؤسسة شكلوا حلقة الوصل بين الإدارة وزملائهم.

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