الامارات | 83 ألف مستفيد من خدمة «طبيب لكل مواطن» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 83 ألف مستفيد من خدمة «طبيب لكل مواطن» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد المستفيدين من استشارات التطبيب عن بعد عبر «خدمة طبيب لكل مواطن»، خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير من العام الجاري 2021، «83» ألف مستفيد، وكان من بين الاستشارات 7251 خاصة بمرضى «كوفيد-19»، و13 ألفاً و437 استشارة أخرى ذات علاقة بالجائحة.

جاء ذلك في التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الصحة في دبي، أمس، حول «خدمة طبيب لكل مواطن»، التي تم إطلاقها منتصف ديسمبر عام 2019، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستباقية والتي جاءت ضمن بنود «وثيقة الخمسين».

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، الدكتورة منال تريم، إن الهيئة أدخلت العديد من التحسينات على خدمة طبيب لكل مواطن، لمواجهة تحديات جائحة «كوفيد-19» وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة، ورفع عدد الاستشارات، موضحة أن أهم التحسينات شملت خفض وقت الاستشارة من 30 إلى 20 دقيقة، وزيادة عدد أجهزة الاستشارة المرئية من ستة إلى 16، وزيادة عدد الأطباء من 10 إلى 52 طبيباً، جميعهم تلقوا تدريباً فورياً وفعالاً، من بينهم 32 طبيباً يعملون الآن بكفاءة عالية، لافتة إلى أن خدمة «طبيب لكل مواطن» ليست قاصرة على النطاق المحلي، إذ يتم توفير هذه الخدمة للمواطنين وهم خارج الدولة. وأوضحت أنه تم تدريب الأطباء على لغة الإشارة لتقديم الخدمة لأصحاب الهمم، وتدريبهم كذلك على التعامل الأمثل مع حالات «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن التحسينات شملت كذلك أتمتة استشارة «كوفيد-19» بنظام يقلل زمن تقديم الخدمة لفئة المصابين أو المخالطين، وتوحيد الاستشارة ضمن المعايير العالمية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة حيث تم افتتاح عيادة السكر الذكية، وعيادة الإقلاع عن التدخين، وعيادة أنماط الحياة، فيما يتم الإعداد لتوفير خدمات عيادات كبار المواطنين الذكية قريباً.

• تحسينات على خدمة طبيب لكل مواطن، لمواجهة تحديات جائحة «كوفيد-19».

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