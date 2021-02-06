الامارات | " الصحة" تخصص جميع مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة" تخصص جميع مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوفير لقاح كوفيد-19 والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي تساعد في السيطرة على الفيروس.. أعلنت الوزارة تخصيص جميع مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

وقالت الوزارة في هذا الصدد إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

و أوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الآخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.

و ناشدت الوزارة أهالي كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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