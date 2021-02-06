83 ألف مستفيد من «طبيب لكل مواطن»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

أظهر تقرير رسمي لهيئة الصحة بدبي، أن عدد المستفيدين من استشارات التطبيب عن بُعد عبر (خدمة طبيب لكل مواطن) خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير من العام الجاري، وصل إلى قرابة 83 ألف مستفيد، وكان من بين الاستشارات الطبية المقدمة 7251 استشارة خاصة بمرضى كوفيد -19، فيما بلغ عدد الاستشارات الأخرى ذات العلاقة بالجائحة 13437 استشارة.

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة أدخلت العديد من التحسينات على خدمة طبيب لكل مواطن لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة ورفع عدد الاستشارات، موضحة أن أهم التحسينات شملت: خفض وقت الاستشارة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة، وزيادة عدد أجهزة الاستشارة المرئية من 6 إلى 16، كما تمت زيادة عدد الأطباء من 10 إلى 52 طبيباً، (جميعهم تلقوا تدريباً فورياً وفعالاً)، من بينهم 32 طبيباً يعملون الآن بكفاءة عالية.