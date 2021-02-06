5 اخصائيات لـ«حماية الطفل» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أدت 5 اخصائيات في حماية الطفل اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار تلبية المتطلبات القانونية لبدء ممارسة مهامهن الخاصة بحماية الطفل وفق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، واللائحة التنفيذية له.

وهنأ المستشار العبري الأخصائيات متمنياً لهن النجاح والتوفيق في أداء مهم عملهن. مؤكداً على أهمية الدور الذي أسند إليهن وفق قانون وديمة، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما أشار إلى ما يحظى به الطفل من اهتمام ورعاية على كافة المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن منهج مستدام يرتكز إلى بنية تشريعية وتنفيذية فعالة.