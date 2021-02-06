الامارات | رجل من الدفاع المدني ينقذ عالقين في جبال وادي نقب بعد رحلة بحث استمرت 9 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل من الدفاع المدني ينقذ عالقين في جبال وادي نقب بعد رحلة بحث استمرت 9 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ أحد منتسبي إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، المساعد أول يوسف الحبسي، ثمانية أشخاص كانوا محصورين داخل جبال منطقة وادي نقب مدة تسع ساعات.

وقال مدير ادارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد، محمد عبد الله الزعابي، إن الواقعة بدأت عندما تم استدعاء الحبسي أثناء تواجده على رأس عمله للاستعانة به للعثور على ثمانيةأشخاص محصورين في منطقة وعرة في جبال وادي نقب باعتباره من أبناء تلك المنطقة ويمتلك خبرة جيدة فيها.

وأضاف، أن الحبسي توجه للمنطقة، وبدأ بعملية البحث عن العالقين من الساعة الرابعة عصر أمس وبذل جهودا كبيرة تكللت بالنجاح حتى تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم ونتيجة الظلام الحالك اضطر الى البقاء معهم حتى بزوغ شمس الصباح ليقوم بإنقاذهم وتحريرهم باستخدام الحبال ومن ثم الوصول بهم الى موقع مركباتهم.

وأشاد الزعابي بالعمل البطولي للمساعد أول الحبسي، الذي لا يعد غريبا على منتسبي ادارة الدفاع المدني في رأس الخيمة الذين يسخرون وقتهم ويقدمون أرواحهم في سبيل مد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها.

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