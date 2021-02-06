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الامارات | الإمارات تقدّم 193187 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدّم 193187 جرعة من لقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 193,187 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4,201,347 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 42.48 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد 19".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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