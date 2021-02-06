"ياس مول" يحتفي بالدورة الأولى لفعالية "أسبوع أبوظبي للجمال"

أعلن "ياس مول" عن استضافة مجموعة من الأنشطة والعروض الترويجية المميزة خلال فعالية "أسبوع أبوظبي للجمال" التي تنظمها منصة "عروض أبوظبي" لأول مرة في المنطقة من 4 ولغاية 14 فبراير 2021. ويمكن لعشاق الجمال التوجه إلى "ياس مول" للاستمتاع بمجموعة من جلسات العناية بالجمال والتجارب المؤقتة الملائمة لمشاركتها عبر إنستغرام، وغيرها الكثير.

وعلى مدار 11 يوماً متتالياً، يمكن للضيوف زيارة مجموعة من محطات "ياس مول" للاستماع إلى نصائح الخبراء والتعرف على أحدث صيحات الجمال. وسيحظى الزوار وعشاق الجمال في العاصمة الإماراتية بفرصة حضور جلسات غنية ومثيرة للاهتمام ينظمها فريق من الخبراء المخضرمين الذين ينتمون لأشهر العلامات التجارية في العالم مثل "إيف سان لوران بيوتي"، و"فالنتينو"، و"بيكس بيوتي"، و"شيسيدو"، و"دولتشي أند غابانا"، وغيرها الكثير.

كما سيستمتع زوار "ياس مول" بمجموعة مختارة من العروض المتنوعة والمؤقتة التي تسلط الضوء على أحدث المنتجات من أهم العلامات التجارية في المنطقة مثل "كيفن أوكوين"، و"ستيلا كوزمتيكس"، و"بيوتي بيكري"، و"سيتيزن كوزماتيك"، و"رينافات"؛ والتي تقدم بمجملها نصائح وعروضاً وورش عمل متخصصة بعالم الجمال. ولا شك أن هذه الفعالية المميزة ستدخل البهجة إلى نفوس جميع زوار "ياس مول" عبر العديد من الأنشطة التي تلبي مختلف احتياجاتهم في عالم الجمال.

وتشمل أبرز فعاليات الأسبوع برنامجاً لا يفوّت من "جلسات غراتسيا" التي تستضيفها أشهر علامات الجمال في مختلف أنحاء العالم، مثل "شارلوت تيلبوري"، و"غوتشي بيوتي"، و"لورا ميرسييه"، وغيرها الكثير. وسيشارك فنانو المكياج خبراتهم ونصائحهم وحيلهم الجمالية مع الزائرين خلال الفعالية.

وبغية إثراء أجواء الفعالية، سيحصل 20 متسوقاً محظوظاً على فرصة للفوز بسلة مليئة بمنتجات الجمال من العلامات التجارية المفضلة لديهم بقيمة 2500 درهم إماراتي؛ وذلك بمجرد أن ينفقوا خلال فترة الفعالية 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر المراكز التجارية الثلاثة التابعة لمجموعة "الدار": "ياس مول" و"المركز التجاري العالمي في أبوظبي و"الجيمي مول". كما سيحصل المتسوقون الذين يشترون خلال فترة الفعالية من متاجر العناية بالجمال التابعة لهذه المراكز على ضعف نقاط "دارنا"؛ مما يجعله الوقت الأمثل لشراء منتجات الجمال من مراكز "الدار" التجارية.

يحتفي "أسبوع أبوظبي للجمال" بالأهمية المتنامية التي تكتسبها الإمارة تدريجياً في قطاع الجمال العالمي، حيث يهدف القائمون عليه لجعله الفعالية الأبرز في القطاع على مستوى الشرق الأوسط.

برنامج "جلسات غراتسيا"

الخميس 4 فبراير

1 - 2 ظهراً جلسة تخصيص حقيبة المكياج

2 - 3 ظهراً جلسة "غيرلان"

4 - 5 عصراً جلسة "غيرلان"

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "إيف سان لوران بيوتي"

8 - 9 مساءً جلسة "فالنتينو"

الجمعة 5 فبراير

1 - 2 ظهراً جلسة تخصيص حقيبة المكياج

2 - 3 ظهراً العرض التقديمي للدكتور سيمون

4 – 4:45 عصراً جلسة "لانكوم" 1

5 – 5:45 مساءً جلسة "لانكوم" 2

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "فينتي"

8 - 9 مساءً جلسة "فينتي"

السبت 6 فبراير

1 - 2 ظهراً جلسة تخصيص حقيبة المكياج

2 - 3 ظهراً محادثات "كلين بيوتي"

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "أرماني"

الأحد 7 فبراير

1 - 2 ظهراً بورتريهات خطية

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "ريدكن"

الاثنين 8 فبراير

1 - 2 ظهراً بورتريهات خطية

4 - 5 عصراً جلسة "سيتيزن كوزماتيك"

6:30-7:30 مساءً جلسة "لورا مرسييه"

8 - 9 مساءً جلسة "لورا مرسييه"

الثلاثاء 9 فبراير

1 - 2 ظهراً بورتريهات خطية

2 - 3 ظهراً جلسة "شيسيدو"

4 - 5 عصراً جلسة "شيسيدو"

الأربعاء 10 فبراير

1 - 2 ظهراً بورتريهات خطية

2 - 3 ظهراً حوار "يو بيوتي"

4 مساءً - 5 مساءً جلسة "كيلز"

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "غوتشي بيوتي"

8 - 9 مساءً جلسة "غوتشي بيوتي"

الخميس 11 فبراير

11 - 12 ظهراً جلسة "شارلوت تيلبوري"

1 ط - 2 ظهراً جلسة تخصيص حقيبة المكياج

4 - 5 عصراً جلسة "شارلوت تيلبوري"

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "شارلوت تيلبوري"

8 - 9 مساءً جلسة "إيف سان لوران بيوتي"

الجمعة 12 فبراير

1 - 2 ظهراً جلسة تخصيص حقيبة المكياج

4 - 5 عصراً جلسة "بينيفت"

6:30 – 7:30 مساءً جلسة "بيكس بيوتي"

السبت 13 فبراير

1 - 2 ظهراً جلسة تخصيص حقيبة المكياج

2 - 3 ظهراً جلسة "إنجلوت"

4 - 5 عصراً جلسة "إنجلوت"