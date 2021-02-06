الامارات | تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 فبراير 2021

اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.

كما اعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عام، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم.

واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.

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