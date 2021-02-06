الإمارات دبي الوطني ريت تعلن عن صافي قيمة الأصول للربع الثالث من عامها المالي بقيمة 184 مليون دولار أمريكي

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها كما في 31 ديسمبر 2020. وبلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت 184 مليون دولار أمريكي. بما يعادل 0.74 دولار أمريكي للسهم، مقارنةً بـ 198 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها في سبتمبر 2020، و246 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2019. وكان الانخفاض المسجل في صافي قيمة الأصول نتيجة الضغوط على تقييم السوق بشكل أساسي. وتم تعديل قيمة المحفظة العقارية إلى 366 مليون دولار أمريكي (منخفضة من 377 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2020، ومن 429 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2019). في حين ظل رصيد تقييمات الأصول في محفظة العقارات مستقرًا، فقد كان الضغط مدفوعًا بالأعمال الرأسمالية لتجديد برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، بالإضافة إلى استمرار المشاورات حول عدم دفع الإيجار في مبنى يونيسيت للسكن الطلابي في منطقة دبي لاند، والضغط على أسعار الإيجارات السكنية بسبب ظروف السوق التنافسية.

واستمرت نسبة الإشغال في المحفظة بالاستقرار عند 75%، بالمقارنة مع 76% في الربع السابق. كما حافظ المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية للمحفظة على نسبة فوق 4 سنوات (وتحديداً عند 4.01، مقارنة بـ 4.05 في سبتمبر 2020 و3.37 في ديسمبر 2019). ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية التأجير النشط وتجديد العقود من قبل عدد من المستأجرين الرئيسيين خلال هذه الفترة. وركزت إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على تأمين عقود إيجار طويلة الأجل لجميع التجديدات والإيجارات الجديدة، لا سيما في محفظة المكاتب.

وتعليقاً على إعلان الشركة عن صافي قيمة الأصول، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "مع استمرارنا بمواجهة الضغوط على التقييمات، فإننا نتبع نهجًا نشطًا في كل من نشاطات التأجير وإدارة الأصول للحفاظ على مستويات الإشغال الصحية وجعل عقاراتنا جذابة قدر الإمكان للمستأجرين الحاليين والمحتملين. وتم الانتهاء من الأعمال الفرعية في برج ضمان بمركز دبي المالي العالمي، والتي كانت تهدف لإنشاء وحدات أصغر وأكثر قابلية للتأجير في الطابقين العاشر والرابع عشر، مع إضافة وحدات مفروشة متاحة أيضًا للمستأجرين الجدد، ومن المقرر إطلاق عمليات التأجير اعتباراً من شهر فبراير. وفي الوقت نفسه، لا زال مشروع التجديد الرئيسي في برج الثريا 1 قيد التنفيذ بعد انتهاء مرحلة التصميم. كنا سعداء بالحفاظ على التزامنا تجاه المساهمين ودفع توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 4.85 مليون دولار أمريكي بتاريخ 6 يناير 2021، وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. نحن ممتنون جدًا لدعمهم لنا في ظل التقلبات والظروف الصعبة التي تعيشها السوق".

وارتفعت نسبة القروض إلى القيمة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى 51.4%، كنتيجةٍ لوجود حركات سلبية في التقييم ساهمت بالضغط على بعض تعهدات الديون. وتتواصل إدارة الشركة بشكل منتظم مع الجهات المقرضة للتأكد من أن صندوق الاستثمار العقاري يتعامل بأمان مع تقلبات وظروف السوق في قطاع العقارات، وبالتالي حماية أداء المحفظة ومصالح مساهميها.