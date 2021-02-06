التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة "تيمكو" تواصل بيع المرحلة الأولى من "مشروع رواسن السكني" شمال مدينة ينبع

- كشفت شركة التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة "تيمكو"، وبالتعاون مع شركة "إصرار" للاستشارات العقارية، عن استمرار عمليات بيع المرحلة الأولى من "مشروع رواسن السكني"، الذي يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى ما يتمتع به من مقومات تنافسية ومزايا عالية، وفي مقدمتها الموقع المتفرد بالإطلالة على البحر في شمال مدينة ينبع البحر. ويمثل المشروع الحيوي دفعة قوية لجهود الحكومة الرشيدة في ترجمة "رؤية المملكة 2030" وفق التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله"، لا سيّما وأنه يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان والمعتمد لدى برنامج "سكني" لتمكين المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم. ويأتي "مشروع رواسن السكني" بمثابة إضافة هامة لقطاع الإسكان الذي يشهد طفرة لافتة، في ظل دعم ومساندة من معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز نموه باعتباره أحد القطاعات الهامة التي من شأنها تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهية المجتمع السعودي.

ويتميز هذا المشروع بتصميم فريد ومدروس يضم وحدات سكنية مكونة من 400 شقة سكنية و290 وحدة تاون هاوس بمساحات مناسبة لتلبية احتياجات الأسر السعودية، وبطاقة استيعابية تقارب 3600 نسمة. كما يضم محفظة متكاملة من المرافق الحيوية، التي تشمل منطقة البوليفارد التجارية والمدارس والمساجد ومركز صحي مجهز بأحدث المعدّات الطبية المتطورة. وتوفّر الشوارع الخارجية والمساحات المخصّصة للتسوق والتنزه المزيد من خيارات الترفيه والاسترخاء، مما يعزز أهمية المشروع كونه مكاناً مثالياً ووجهة مختارة لجميع المواطنين.

وأفاد المهندس فهد التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة التميمي "تيمكو"، مطوّر المشروع": "يشكّل مشروع "رواسن" إضافة هامة لتيمكو التي تهدف الى إقامة عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في تشكيل ملامح المشهد العقاري والعمراني السعودي. ويتفرد مشروعنا النوعي بالتصاميم المعمارية، والمبنى بطريقة تقليدية. ويوفر المشروع وجهة مثالية للتمتع بأسلوب الحياة الراقية، حيث يشهد حالياً إقبالاً لافتاً من المواطنين الذين يتطلعون إلى شراء وحدات سكينة من مختلف المساحات والتصاميم المطابقة لأفضل المقاييس والمعايير العالمية ذات الصلة بالرفاهية والراحة والجودة والكفاءة، تجسيداً لرؤية جديدة للعيش ضمن بيئة آمنة وصحية توفر أفضل الخيارات السكنية المتعددة."

واختتم التميمي: "يبرز القطاع العقاري اليوم باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني، كونه دعامة أساسية من دعائم مسيرة التنمية والتطور والتقدم التي تقودها المملكة على كافة المستويات، في ظل الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين. ونسعى من جانبنا إلى المساهمة في تطوير مشاريع عقارية رائدة بما يتماشى مع تطلعاتنا وأهدافنا واستراتيجياتنا التي تصب في خدمة "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنوعاً واستدامة. ونتطلع على الدوام إلى مطابقة أعلى معايير التفرد والجودة في كافة أعمالنا ومشاريعنا النوعية، والتي تستند إلى نهج التميز الذي يندرج في صلب أولوياتنا وقيمنا الجوهرية. كما نود أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان لمعالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي استطاع بجدارة واقتدار أن يترجم استراتيجية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله"، معربين عن بالغ تقديرنا للاهتمام والمتابعة اللذين يوليهما معاليه لدعم تطوير القطاع السكني في المملكة العربية السعودية، وتوفير السبل الضامنة لزيادة زخم النشاط العقاري."

بدوره، أشاد محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة إصرار للاستشارات العقارية، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة "تيمكو"، مطوّر "مشروع رواسن السكني". وأضاف عيتاني: "نحن فخورون بمواصلة العمل مع "تيمكو" الرائدة في تطوير المشروعات العقارية ويسرنا أن نشهد نجاح هذا المشروع الحيوي الذي يأتي تتويجاً للتعاون المُثمر بين شركة "إصرار" و"تيمكو".