دو تتيح لموظفيها فرصة المشاركة في برنامج التطعيم الوطني

: تدعم دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حملة التطعيم الوطنية التي تشهدها حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة. ويمثل برنامج التطعيم الوطني أحدث مرحلة من الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات للتصدي للتفشي المستمر للوباء، حيث توفر دو لموظفيها فرصة المساهمة في دعم حملة التطعيم الوطنية في الدولة وذلك في إطار التزامها المستمر بضمان ضمان صحة وسلامة ورفاهية موظفيها.

واعتباراً من تاريخ 4 فبراير الجاري، بلغ عدد موظفي دو ممن اختاروا تلقي لقاح كوفيد – 19 أكثر من 1000 موظف حتى الآن مما يؤكد التزام الشركة ومساعيها لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع المحلي. ولطالما كانت صحة الموظفين وسلامتهم تشكل أولوية قصوى بالنسبة لشركة دو، حيث تفخر الشركة بكونها واحدة من المؤسسات القليلة والرائدة في الدولة التي تمتلك في مكاتبها عيادة متخصصة لضمان صحة موظفيها وسلامتهم على مدار العام. وتخطط الشركة خلال الأسابيع المقبلة لتوفير اللقاح لباقي أفراد القوة العاملة لديها وشركائها في العمل ممن يرغبون بالحصول على اللقاح.