إنكوبية تطلق مسابقتها المميزة عبر الإنترنت بمناسبة يوم الحب

أعلنت إنكوبية، منصة التسوق الإلكترونية التي انطلقت مؤخراً بدعمٍ من المواهب المحلية، عن دعوة المتسوقين للمشاركة في مسابقتها المميزة للبحث عن الكنز عبر الإنترنت بالتزامن مع اقتراب يوم الحب. وتحتفي المنصة بهذه المناسبة من خلال تقديم شغفها بالصور #PassionForPhotos بأسلوب رومانسي. ويجب على المتسابقين البحث عن أكثر الصور رومانسية على الموقع الإلكتروني inkopia.com من خلال اتباع ثلاثة تلميحات هي الشاطئ والحب والنجوم من أجل الوصول إلى رمز الخصم للاستفادة من نسبة 15% بالإضافة إلى هديةٍ مميزة.

للمشاركة في المسابقة الخاصة بيوم الحب من إنكوبية، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني inkopia.com واتباع الخطوات التالية:

الاطلاع على تشكيلات الصور من إنكوبية والبحث عن أكثر الصور رومانسيةً مع التركيز على عناصر الشاطئ والحب والنجوم.

التأكد من وجود رموز على شكل قلب حب في وصف الصورة

يظهر ثلاثة رموز تعبيرية على شكل قلب ❤❤❤ في أكثر الصور رومانسية.

الضغط على القلوب ❤❤❤ للكشف عن الرمز الخاص بيوم الحب للاستفادة من خصم بنسبة 15%.



ملاحظة:

تقدّم إنكوبية هدية مميزة مع جميع طلبات يوم الحب.

يرجى الالتزام بتسجيل طلبات هدايا يوم الحب حتى 7 فبراير لضمان إيصالها إلى الأحبة في يوم 13 أو 14 فبراير.

تستمر صلاحية رموز الخصم حتى نهاية عام 2021، إذ يرى فريق إنكوبية أن الاحتفال بالحب لا يقتصر على يوم واحد في العام.

تطبق شروط العمل الاعتيادية



تقدم إنكوبية خدمة فريدة تتيح للعملاء اختيار الصور الفوتوغرافية أو تحميلها بأنفسهم لإضفاء لمسة مميزة على جدران المنازل أو المدارس أو المكاتب، وتتنوع الخيارات والمواصفات وفق عملية متكاملة؛ بدءاً من عملية الطباعة وإضافة الإطار وحتى التوصيل والتركيب. توفر المنصة باقة واسعة من فئات الصور وخيارات الطباعة (مطبوعات بإطارات مميزة، صور قماشية، أكريلك، ألمنيوم) التي تناسب مختلف التفضيلات، ما يضمن لكل عميل الحصول على منتج فريد من نوعه حسب ذوقه الشخصي.