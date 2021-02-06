يوم البيئة الوطني لمجتمعات أكثر وعياً



وبمناسبة يوم البيئة الوطني، قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "يعتبر يوم البيئة الوطني فرصة مهمة نعيد من خلالها التأكيد على التزامنا الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة وتنميتها، حيث تتكاتف جهودنا وكافة الجهات العامة والخاصة بقيادة حكومتنا الرشيدة لنمثّل مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، إذ يعد النمو الاقتصادي والسكاني وارتفاع مستويات الدخل والتحول الحضري من أهم العوامل المؤثرة في نشوء وتفاقم ظاهرة الإنتاج والاستهلاك غير المستدام مما يزيد من توليد النفايات واستنزاف موارد المياه وتلوثها وزيادة الانبعاثات الكربونية وغيرها من تأثيرات سلبية، لذا نسعد بأنه العام الرابع والعشرين الذي نحتفل فيه بهذه المناسبة المهمة مما يرفع من مستوى الوعي البيئي لدينا جميعاً لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمقبلة، ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد لإنشاء مجتمعات واعية مناصرة للبيئة، وأكثر مراعاةً لمتطلبات حمايتها وأقل استهلاكاً لمواردها".

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