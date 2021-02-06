"ذا جرين بلانيت" يقدم خصومات تفوق 50% على تذاكر الدخول لكافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات عند زيارتهم للغابة المطيرة الداخلية في دبي

في بادرة شكر لأبطال الصف الأمامي الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا، يقدم "ذا جرين بلانيت" – الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في دبي – خصمًا يزيد على 50% على تذاكر الدخول لكافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات، بحيث يحصلون على سعر حصري للتذكرة بقيمة 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد.

يتوفر العرض الخاص للممرضين والأطباء والعاملين في المجال الطبي بالدولة، حيث يمكنهم الاستفادة منه على مدار الأسبوع ليستمتعوا باستكشاف القبة الزجاجية الفريدة وعيش تجربة غامرة في الأجواء الاستوائية.

في هذا السياق قالت فيكتوريا لين، المدير العام لدى مراس للترفيه والتسلية: "إن تذاكر الدخول ذات السعر المخفّض، والمتاحة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات، ما هي إلا لفتة بسيطة لشكرهم على الجهود الجبارة التي يبذلونها في مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19. فهؤلاء الأبطال يصلون الليل بالنهار لحماية المقيمين والزائرين، وأردنا أن نظهر لهم تقديرنا الدائم لجهودهم، ونودّ أن نشكرهم على عملهم الدؤوب في هذه الظروف غير المسبوقة."

يشار إلى أن العرض الخاص متاح لشراء التذاكر سواء عبر الإنترنت أو على البوابة، حيث يمكن لكل من العاملين في قطاع الرعاية الصحية شراء أربع تذاكر كحد أعلى في كل مرة (لهم ولضيوفهم)، وسيكون عليهم إبراز بطاقة هوية سارية المفعول من المستشفى أو المختبر أو العيادة التي يعملون لديها.

يمكن للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بالدولة الاستفادة من هذا العرض عند إبراز بطاقة هوية سارية المفعول من المستشفى أو المختبر أو العيادة التي يعملون لديها على البوابة، والعرض متاح للمجموعات بعدد يصل إلى أربعة أشخاص يحملون هوياتهم سارية المفعول.



من الجدير بالذكر أن "ذا جرين بلانيت" يتيح لضيوفه فرصة الاستمتاع عن كثب بأكثر من 3,000 نوعًا من النباتات والحيوانات الغريبة والنادرة – من الاستمتاع بمشهد فريد لإطعام أكثر من 1000 سمكة بيرانا والتقاط الصور مع حيوان الكسلان أو الاقتراب من الزواحف الغريبة والسير في ممر يحاكي البراري الأسترالية – مما يعني خيارات الترفيه التي تناسب كافة أفراد الأسرة.

يلتزم "ذا جرين بلانيت" تمامًا بكافة تعليمات السلطات الصحية المحلية وأعلى معايير الصحة والسلامة التي يجري تطبيقها في كافة المرافق لضمان سلامة الطاقم والزوار. يطلب من كافة الموظفين والضيوف الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الأقنعة الواقية طيلة فترة زيارتهم إلى "ذا جرين بلانيت".