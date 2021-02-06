الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 فبراير 2021

إعلانات

طرحت إحدى الشركات العقارية عرضاً لتأجير وحدات سكنية تشمل مواقف مجانية، وعند الاستفسار عن تلك الوحدات، رد مسؤول الشركة بأن على المستأجر دفع رسوم إضافية للمواقف، وأن المقصود بالإعلان هو إمكانية استخدام الشوارع المحيطة لإيقاف سيارات المستأجرين، وهو ما يُعتبر مبالغة من الشركة في غير محلها!

مجوهرات

تنافست متاجر للذهب والمجوهرات في دبي، أخيراً، في طرح تخفيضات موسّعة على منتجات المجوهرات، وبنسب تراوح بين 50% و60%، لتنشيط المبيعات، واستقطاب المستهلكين.

أصوات

اشتكى سكان مبانٍ في منطقة «المجاز 1»، المقابلة لمسجد النور بالشارقة، من الأصوات المرتفعة التي تصدر في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يتسبب في حالة من الإزعاج والقلق لكبار السن والأطفال.

قمامة

نوّه قارئ بتغيير صناديق القمامة القديمة في بعض مناطق عجمان بأخرى جديدة، ووضع حواجز أمامها لتسهيل إفراغها من محتوياتها، وهو ما لاقى استحسان الكثير من الأهالي، بسبب سوء الصناديق القديمة، وتهالكها، وتحركها من أماكنها المخصصة لها.

مبالغ

طالب قراء في عجمان بإعادة النظر في دفع الرسوم الشهرية للصرف الصحي، إذ يدفعون مبالغ كبيرة مقابل هذه الخدمة، ما يحملهم أعباء فوق قدرتهم.

سيارات

طالب أفراد في الشارقة بوضع خطة لتشديد الرقابة الشرطية بين الأحياء السكنية الجديدة، وتعزيز وجود الدوريات فيها، خصوصاً خلال الليل، حيث ينشط بعض الشباب في سباقات السيارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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