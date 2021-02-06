الامارات | «مبادلة» توفر 13 مركزاً لتلقي تطعيم «كورونا» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» توفر 13 مركزاً لتلقي تطعيم «كورونا» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة مبادلة للرعاية الصحية، استمرار التوسع في المراكز المخصصة لتقديم لقاح «كوفيد-19»، وزيادة ساعات العمل فيها، لإتاحة فرصة الحصول على التطعيم أمام أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

وتقدم «مبادلة» حالياً خدمة التطعيم المجاني باللقاح في 13 مركزاً تابعة لها، في مدينة أبوظبي والعين والمصفح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، حسن جاسم النويس، لـ«الإمارات اليوم» إن مبادلة أطلقت خدمة التطعيم المجاني على امتداد شبكتها المتكاملة من مرافق الرعاية الصحية، وهي تخطط للتوسع في هذه المراكز.

وأضاف: «تأتي الخطوة دعماً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي في تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا».

ويُقدّم اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين في الإمارات ممن لا تقلّ سنهم عن 16 عاماً، في مواقع مختلفة ضمن المرافق الطبية لشبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وقال النويس: «مكّنتنا بنيتنا التحتية من العمل بسرعة كبيرة في إنشاء مراكز تطعيم في العديد من المواقع من خلال مرافقنا المتكاملة المنتشرة في أرجاء إمارة أبوظبي».

وأكد أن السعي لزيادة عدد مراكز التطعيم يهدف لتلبية احتياجات المجتمع ودعم آليات وزارة الصحة ودائرة الصحة.

وقال: «تختلف سعة المراكز باختلاف مواقعها، ولدينا حالياً مراكز ومنصات للتطعيم في جميع مرافقنا، فضلاً عن مراكز أخرى، مثل المركز الواقع في مربعة أيبيك في أبوظبي، وندرس إمكانية تشغيل عدد من الوحدات المتنقلة لتوسيع دائرة الخدمات».

وأضاف النويس: «يمكن لشبكة مبادلة، عبر تسخير مرافقها وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ضمان تسهيل وصول اللقاح إلى فئات أكثر في المجتمع. ونعمل حالياً على توسعة نطاق دعمنا للبرنامج الوطني من خلال تشغيل مراكز تطعيم وعيادات متنقلة في مواقع متنوعة خارج شبكة مرافقنا».

وأكد أن مبادلة تعمل على تطوير عدد من البرامج التدريبية والتعليمية للارتقاء بالمستوى المهني لمقدمي الرعاية الصحية من أبناء الإمارات من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الرعاية الصحية في الدولة.

كما تحرص على التعاون مع الشركاء والمؤسسات التعليمية الرائدة في مجال تطوير وسائل علاجية جديدة، وتحقيق إنجازات رائدة على الصعيد الإقليمي في مجال رعاية المرضى.

وأكد المشاركة في حملة «ليكن خيارك التطعيم» منذ اليوم الأول عبر فتح العيادات الخاصة باللقاح لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة التي تأتي يومياً للحصول على اللقاح تعكس الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم.

كما أكد مشاركة مبادلة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، منذ ظهور الجائحة عالمياً، من خلال إطلاق العديد من المبادرات عبر مختلف المرافق التابعة لها.

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