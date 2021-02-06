الامارات | شرطة الشارقة تمنع سير الشاحنات أثناء الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تمنع سير الشاحنات أثناء الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة من مخاطر حركة سير الشاحنات، والمركبات الثقيلة، على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة أثناء حدوث الضباب، معلنة عن إيقاف حركة تلك المركبات لحين انقشاع الضباب، وعودة وضوح الرؤية، بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تتسبب فيها الحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال المناخية، خصوصاً عند تشكل الضباب. وأفادت شرطة الشارقة بأن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

داعية سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات إلى الالتزام التام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، واتخاذ قائديها الحيطة والحذر، وذلك بتطبيق الإجراءات الصحيحة التي تحقق سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها ستتولى مخالفة الشاحنات والمركبات الثقيلة غير الملتزمة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، حيث تنص المادة رقم 104 الفقرة (ج) على مخالفة تلك الفئة من المركبات عند السير في أوقات الضباب، بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم، وأربع نقاط مرورية. وحثت قائدي الشاحنات والمركبات الثقيلة على ضرورة الالتزام بقرار منع السير أثناء نزول الضباب، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

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