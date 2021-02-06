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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد : محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة مكونة من ثمانية متهمين سطوا ليلاً على مستودع وسرقوا أدوات صحية بقيمة 35 ألف درهم. واعترف اثنان من المتهمين في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة بأنهما شاركا في تنفيذ الجريمة التي خطط لها متهمان آخران، إذ توجهوا جميعاً إلى المستودع وكسروا قفل الباب، ثم سرقوا أدوات الصحية وباعوها لمحل خردة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن سرقة مستودع، وتم تحديد هوية عدد من المتهمين وقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدداً من السرقات.

- تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

محمد فودة: [email protected]

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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