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محمد بن راشد: صعود الحضارات وازدهار الأمم ارتبط بالمعرفة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «القراءة هي غذاء للروح والعقل». وأضاف سموه، في فيديو على «إنستغرام» تحت وسم «ومضات قيادية»: «القرآن الكريم بدأ بـاقرأ، وعلمنا التاريخ أن صعود الحضارات وازدهار الأمم والشعوب ارتبط بالمعرفة»، وقال سموه «أنا اليوم اللي يمر علي ولا أتعلم شي اعتبره ناقص من عمري». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق على حساب سموّه على إنستغرام وسم ومضات قيادية، حيث يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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