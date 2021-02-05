نظام مرن لبدء الدوام المدرسي

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظاماً مرناً لبدء الدوام المدرسي، بعد عودة الطلبة التدريجية إلى المدارس الحكومية في 14 الجاري. واقترحت الوزارة توقيتين لليوم الدراسي، في التوقيت الأول تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحاً، وتنتهي الحصة السادسة عند 12:45، بواقع استراحتين مدة كلّ منهما 15 دقيقة، أما التوقيت الثاني فيبدأ عند الساعة 8:30 صباحاً وتستمر الحصص حتى 1:45 دقيقة.

وحددت الوزارة زمن الحصة الدراسية بـ45 دقيقة لجميع المراحل الدراسية، مؤكدة الالتزام بالفاصل الزمني 5 دقائق بين الحصص، والتقيد بالجدول الزمني لليوم الدراسي الإلكتروني المتزامن، والالتزام بعدد حصص التعلم الإلكتروني المباشر، حسب المرحلة الدراسية والمسار.

ويبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة مليوناً و119 ألف طالب وطالبة، ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 281 ألفاً و294 طالباً وطالبة، منهم 128 ألفاً و419 في أبوظبي، و29 ألفاً و436 في دبي، و42 ألفاً و608 في الشارقة، و16 ألفاً و767 في عجمان، و5 آلاف و609 في أم القيوين، و25 ألفاً و143 في الفجيرة، و33 ألفاً و312 في رأس الخيمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت سيناريوهين للعودة الآمنة للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وينص السيناريو الأول المقترح على استقبال الطلبة من جميع المراحل التعليمية في الفصل الثاني وفق خطة التدرّج، بنسبة 50 في المئة من كل شعبة، أي على مجموعتين «أ» و«ب»، على أن يكون لكل مجموعة يومان متتاليان في الأسبوع الواحد.

وفي السيناريو الثاني المقترح، تقسّم المدارس الحكومية الصفوف الدراسية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم ستة صفوف، وتستقبل المدارس كل مجموعة يومين في الأسبوع، ويخصص اليوم الخامس لأعمال التعقيم. وبناء على ذلك، سيكون على المدارس تعديل الخطة الدراسية، مع إعطاء المدارس المرونة في التطبيق، بما لا يخالف الإجراءات الاحترازية.

وحددت الوزارة من خلال خطة التعافي تأثيرات متوقعة ومنهجيات لضمان سلامة الطلبة في المقام الأول، من خلال إعادة هيكلة تشغيل المدارس، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمدارس للفصول الدراسية، وتوضيح آلية تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وفق نوع المبنى المدرسي لضمان الاستئناف الآمن، بالإضافة إلى توضيح آلية إدارة المنشأة التعليمية وحركة الطلبة.