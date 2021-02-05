الامارات | حمدان بن محمد ينشر فيديو للخبير العالمي توني روبنز يحتفي فيه بـ "مسبار الأمل"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد ينشر فيديو للخبير العالمي توني روبنز يحتفي فيه بـ "مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وام نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي على حساب سموه في تويتر، مقطع فيديو للخبير العالمي في مجال التحفيز وتطوير الذات توني روبنز المعروف باسم "ملهم الملايين" يحتفي فيه بقرب وصول مسبار الأمل ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر.

ويعد روبنز واحد من أشهر الخبراء العالميين في مجال التحفيز، والتمكين القيادي، وبناء القدرات، وصقل المهارات، صاحب التجربة الكبيرة، في قطاعات الأعمال والإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والعمل الاجتماعي، الذي تباع مؤلفاته في أكثر من 100 دولة في العالم، حيث يتابع المحتوى الرقمي الذي يقدمه روبنز، الملايين عبر الإنترنت حول العالم.

ووجه روبنز التهنئة في بداية الفيديو إلى قيادة دولة الإمارات، وأبناء شعب الإمارات، على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يعبر عن مكانة الإمارات في العالم، وقدرة القيادة الإماراتية على تحدي المستحيل، وتحول الدولة خلال خمسة عقود، من دولة في بداية التأسيس، إلى دولة مؤثرة في العالم، تدخل سباق الوصول إلى المريخ كأول دولة عربية، وخامس دولة في العالم.

وقال روبنز " لقد تشرفت سابقاً بزيارة دولة الإمارات، والتقيت أكثر من عشرة الاف شخص، ولقد تأثرت كثيراً بالطريقة، التي تدار بها بلادكم، فأنتم في الإمارات وخلال أيام سوف تحققون هدفاً كبيراً، حيث ان شهر فبراير هذا يشهد ثلاثة رحلات فضائية إلى المريخ، من الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وسوف تكون الإمارات وعبر مسبار الأمل الدولة الأولى التي ستمنح العالم فرصة رؤية الصورة الأولى للغلاف الجوي، للمريخ، إضافة إلى دراسة الطقس، وكيفية تغير الجو، وهذا حدث استثنائي ومذهل، والإمارات هي الدولة الأولى عربياً، والخامسة عالمياً، التي ترسل مثل هذه الرحلة إلى المريخ" .

وأضاف الخبير العالمي توني روبنز، والذي يعد شخصية ملهمة لملايين الشباب في العالم " ما هو السبب الذي يدفع دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق نجاح بمثل هذا المستوى، والجواب واضح، أنها الرؤية المذهلة لقيادة الدولة التي قادتها للصدارة في العالم، فهذا بلد وبعد خمسين عاماً من تأسيسه بات يساعد العالم في استكشاف كوكب آخر في الكون، لقد آمنوا بقدرات أبنائهم، وهذا أمر مذهل بحق، حين يعمل من أجل نجاح مهمة المسبار، 200 مهندس وعالم إماراتي، لا تتعدى أعمارهم 27 سنة، ومن بينهم 34 بالمائة من النساء، لقد قدمت الإمارات النموذج الأفضل الذي يستثمر الإمكانات البشرية الحقيقية بطريقة مثلى".

وقال " كيف فعلوا ذلك، لقد التقيت قادة عظاما في دول الإمارات العربية المتحدة، وأجريت أبحاثا حول ما فعله الراحل الكبير الشيخ زايد رحمه الله، وما يمكن أن أقوله أن حكام الإمارات وضعوا معايير محددة، لتحقيق المستحيل، وغرسوا فكرة هامة تقول أن تأمين الموارد والمصادر، ليس عائقاً أمام تحقيق الأحلام الكبيرة، إذ عندما نؤمن بأحلامنا، يمكن تأمين هذه الموارد، لتحقيق أي شيء".

وقال توني روبنز الخبير العالمي في مقطع الفيديو الذي استغرق 3 دقائق تقريباً موجها كلامه لأبناء الإمارات والشباب في العالم " لقد تحولت الإمارات إلى وجهة عالمية تنافس أفضل الدول في قطاعات التكنولوجيا، والسياحة وقوة الاقتصاد، و احتاجت الإمارات 50 سنة من التأسيس فقط حتى تصل المريخ، وهذا حدث لأنكم تجاوزتم الأفكار النمطية وكسرتم الحواجز، ويجب أن تشعروا بالفخر، فقد حققتم أهدافا علمية، وأيضا أرسلتم رسالة للعالم، وشباب العالم، عبر مسبار الأمل أن كل شيء إيجابي قابل للتحقيق إذا تحررنا من القيود النمطية".

وختم روبنز رسالته بقوله " الإمارات نموذج لما يمكن لحكومات العالم، أن تفعله عندما تؤمن بقدرات شعبها، خلال 50 سنة من التأسيس، ومن الصحراء إلى المريخ، هذا حدث استثنائي".

ويترقب العالم، يوم التاسع من فبراير، بأمل كبير، حيث يقترب مسبار الأمل من مدار المريخ، بعد رحلة استغرقت سبعة شهور قطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة، حيث تعد مرحلة دخول المسبار مدار الكوكب الأحمر الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ تصل نسبة النجاح فيها 50%، وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات السابقة نحو المريخ، حيث سيوفر المسبار صورةً هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية، والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة في المريخ الممتدة إلى 687 يوماً بحسابات كوكب الأرض.

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