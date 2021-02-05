الامارات | النيابة العامة للدولة تحذر من رفقاء السوء

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة تحذر من رفقاء السوء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏نشرت النيابة العامة للدولة اليوم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ‫مادة فيلمية توعوية تحكي عن مخاطر مخالطة رفقاء السوء، والعواقب القانونية لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تتراوح وتختلف عقوباتها باختلاف القصد من حيازتها حسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته .

يأتي نشر هذه الأفلام التوعوية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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