زكي نسيبة: لنعمل معاً على تحقيق التعاليم الصحيحة للأديان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الدولة حققت إنجازات تاريخية في مجال الأخوة الإنسانية واحترام الأديان والتعايش السلمي والتسامح، ونبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك، في كلمة وجهها إلى مهرجان الأخوة الإنسانية، الذي انطلق أمس بمشاركة ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري، وتنظمه وزارة التسامح والتعايش عن بُعد، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية، ويشارك به أكثر من 100 جهة حكومية ومحلية وعالمية وقيادات محلية ودولية، وأممية بارزة وعدد من المفكرين والباحثين في شأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وعدد من القيادات الدينية العالمية.

وقال: إن الإمارات قدمت نموذجاً متميزاً بمجال الأخوة الإنسانية، ويجب علينا جميعاً أن نحتفي به، وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر قيمة التسامح نهجاً أصيلاً وإرثاً يجب الحفاظ عليه وتمثيله بما يعكس المواطنة الإماراتية الإيجابية، فنحن نعمل جميعاً على الصعد كافة، ومن مختلف المراكز على ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك، والحوار المبني على التعايش والتآخي، مواصلين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، النهج الذي له أثر في نهوض المجتمعات، فلا يمكن أن يكون هناك تعليم أشمل دون التواصل مع معلم هو «الآخر» والمختلف في دينه وعرقه ولونه، ولا يمكن للصحة أن تتطور دون أن نتشارك ونتبادل الخبرات مع «الآخر»، هكذا هي المجتمعات المتحضرة التي تكافئ وتحترم «الآخر» لإسهامه البناء فيها.

وأضاف: «في «مهرجان الأخوة الإنسانية» نؤكد مصداقية وأهمية الحفاظ على هذه الجسور إنسانياً وثقافياً، والتصدي للتطرف بجميع أشكاله. ونبذ الغلو العقيدي والمذهبي والفكري، وتوجيه الشباب بأن يحملوا فكر التسامح والتعايش، عملاً بوثيقة الأخوة الإنسانية».

وقال معاليه مخاطباً المشاركين: «لنعمل معاً على تحقيق التعاليم الصحيحة للأديان التي تنبذ العنف والتطرف وكره الآخر، وترسي مفهوم الحرية والعدالة والحوار، وتكفل حقوق المرأة والضعيف والطفل، والعطاء للآخر، واحترام الاختلاف، ولنحتفل معاً بإنجازنا الإماراتي في هذا اليوم التاريخي، الذي قدمت فيه الإمارات نموذج الأخوة الإنسانية إلى العالم».