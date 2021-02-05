الامارات | توظيف.. 7600 موظف حكومي يستفيدون من تدريب «التحول الرقمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 7600 موظف حكومي يستفيدون من تدريب «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن أكثر من 7600 موظف في الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية من مختلف إمارات الدولة، استفادوا من ملتقى «معارف» السنوي للتدريب والتطوير العام الماضي، والذي حمل عنوان «التحوّل الرقمي نحو التعليم والتدريب».

وأوضحت الهيئة أن الملتقى تضمن عقد 144 برنامجاً وورشة تدريبية افتراضية مجانية، استمرت خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2020، بواقع أكثر من 200 ساعة تدريبية، مبينةً أن بعض الورش تم بثها عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، التي أطلقتها الهيئة أواخر عام 2019 كمنصة تدريبية مثالية لموظفي الحكومة، في حين تم بث الورش الأخرى عبر تطبيقات ومنصات التواصل الافتراضية المختلفة، مثل (مايكروسوفت تيمز وويبكس، وزووم).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news