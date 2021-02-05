الامارات | استشارة x معلومة.. 5 خطوات لتعزيز خبرات الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة x معلومة.. 5 خطوات لتعزيز خبرات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة نشرتها مجلة صدى الموارد البشرية التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، خمس خطوات رئيسة، تعزز من خلالها مؤسسات الموارد البشرية الريادية خبرات موظفيها، وهي:

1 - معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد البشرية في توضيح خبرة الموظفين أو خبرة المتعاملين وتصميمها بصورة موحدة.

2 - معرفة أن خبرة الموظفين ليست واحدة، إذ يمتد تصميم الخبرة إلى جميع القوى العاملة، وليس فقط الأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر، لاسيما أن اقتصاد الوظائف الحرة والمؤقتة متنامٍ.

3 - إدراك أن خبرة الموظفين هي أكثر من مجرد خبرة رقمية، حيث تتضمن الأبعاد البيئية والاجتماعية والقيادية.

4 - بناء القدرة على التفكير التصميمي في وظيفة الموارد البشرية، حيث يؤدي ذلك إلى تمكينها من استكشاف توقعات الموظفين، وإضفاء الطابع الشخصي على الخبرات.

5 - المبادرة إلى تحديد متطلبات التصميم الشامل لخبرة الموظفين، بغض النظر عن وظائفهم وتخصصاتهم.

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