الامارات | توظيف.. «سوق العمل الافتراضية» تعرض 131 فرصة وظيفية «فورية» للمتأثرين بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. «سوق العمل الافتراضية» تعرض 131 فرصة وظيفية «فورية» للمتأثرين بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت منصة سوق العمل الافتراضية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين 131 فرصة وظيفية فورية بدوام كامل أو بعقود مؤقتة، لغير المواطنين من المقيمين في الدولة، الذين تأثرت حياتهم المهنية بجائحة «كوفيد-19»، بمتوسط راتب 3000 درهم، ومعظمها لم يشترط الخبرة من الراغبين في الحصول على الشواغر.

ودشّنت الوزارة، في أبريل من العام الماضي، منصة سوق العمل الافتراضية، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 279-2020، لتقديم خدماتها للعمالة غير المواطنة، التي تأثرت مع سلسلة تدابير وقائية واحترازية كانت اتبعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانطلاقاً من سعيها لبناء منظومة شاملة لحماية الحقوق العمالية، وضمان مصالح أصحاب العمل، وتوفير الخيارات البديلة للمتأثرين من أزمة تفشي الفيروس.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» 131 فرصة عمل إدارية وفنية ومهنية «فورية» متاحة على سوق العمل الافتراضية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والمخصصة لغير المواطنين (المقيمين)، الذين تأثرت جهات عملهم بجائحة «كوفيد-19»، تنوعت ما بين فرص عمل دائمة وأخرى بعقود «مؤقتة» تصل إلى ستة أشهر، فيما راوحت الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة بين 1000 و5000 درهم شهرياً، بينها عدد كبير من الوظائف لا يشترط الخبرة.

ووفقاً لما تم رصده عبر سوق العمل الافتراضية، سجّل قطاع المطاعم شواغر في مهنتي «نادل، ومديري مطاعم»، فيما طلب قطاع «العلاقات الحكومية» شواغر في مهنتي «مدقق حسابات، واختصاصي توظيف»، وطلب قطاع «الخدمات القانونية» شواغر في مهنة «مستشار قانوني»، بينما رصد قطاع «برامج الكمبيوتر» شواغر في مهنة «مبيعات تكنولوجيا المعلومات»، وكذلك رصد قطاع «صناعة السيارات» شواغر في وظيفة «أخصائي رواتب».

كما تم تسجيل شواغر في عشرات المهن لدى 19 قطاع عمل، إذ سجّل قطاع «الإنشاءات» شواغر في مهن: «مهندس ميكانيكي، أمين مخازن، مهندس تخطيط، مهندس هياكل، مسؤول صيانة، عامل بناء، عامل حدادة، ونجّار»، فيما سجل قطاع «صناعة التجهيزات الغذائية» شواغر في مهنة «مساعد شيف».

وطلب قطاع المستشفيات والعيادات الطبية شواغر في مهنة «ممرض»، كما طلب قطاع الرعاية الصحية مهن «مدير موارد بشرية، مسؤول موارد بشرية، أخصائي توظيف، مسؤول شؤون مرضى، ممرضات نساء، ممرضات رعاية منزلية، ممرضات عربيات».

مزايا تفاعلية

استحدثت منصة سوق العمل الافتراضية مزايا تفاعلية مبتكرة لتطوير خدماتها المعنية بدعم الشركات والعاملين المتأثرين من جائحة «كوفيد-19»، شملت أربع خدمات، أولها إجراء أصحاب المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص المقابلات الوظيفية عن بُعد، مع الراغبين في الحصول على فرص عمل لديهم، عبر تقنية الفيديو، وإدخال الملاحظات على المقابلة، وتقييم المرشح للوظيفة.

وركزت الخدمة المستحدثة الثانية على توفير فيديوهات تتيح للعمالة المسجلة بالمنصة طرق التعريف بنقاط القوة لديهم، وعرض خبراتهم الوظيفية خلال مقابلات العمل، فيما أتاحت الخدمة الثالثة لأصحاب العمل تصميم لوحة بيانات لعرض عملية التوظيف، وأداء الفرق المعنية به، بينما تمثلت آخر الخدمات المستحدثة في توفير إمكانية التواصل المباشر من الشركات المسجّلة بالمنصة مع العمالة وفرق التوظيف.

استطلاع

اعتبر 57.27% من متعاملي وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومتابعي منصاتها الإلكترونية الرسمية، أن تدشين الوزارة مبادرة «سوق العمل الافتراضية» أمر «جيد»، وذلك في استطلاع رأي أجرته الوزارة، بينما اتفق 33.69% على أن أفضل قنوات التواصل لمعرفة أخبار الوزارة، هي مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام ــ فيس بوك ــ تويتر».

وأبدى 98.19% من متعاملي الوزارة رضاهم بدرجة «ممتازة» عن تعامل الوزارة إعلامياً مع جائحة «كورونا»، عبر صفحة «كوفيد-19»، التي دشنتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

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