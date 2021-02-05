الامارات | إصابة 15 شخصاً بتصادم مركبتين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصاً بتصادم مركبتين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 15 شخصاً بإصابات متفاوتة في حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع حصاة، بالقرب من سيح شعيب في إمارة دبي، نتيجة التجاوز الخاطئ لقائد إحدى المركبتين.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، أن مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي تلقى بلاغاً، صباح أمس، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين مركبتين، إحداهما من نوع «ميني فان»، في منطقة سيح شعيب، وانتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأضاف المزروعي أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى التجاوز الخاطئ، الذي أسفر عن حدوث اصطدام مباشر بين المركبتين، ما أدى إلى إصابة 15 شخصاً، مبيناً أن الإصابات توزعت بين أربع إصابات بليغة، وسبع متوسطة، وأربع بسيطة، وتم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية للمصابين، ونقل الحالات البليغة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ودعا المزروعي السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تجاوز المركبات بصورة خطرة، والانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق، مناشداً الجميع بالالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

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