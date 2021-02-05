الامارات | 3249 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 3904 حالات و10 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3249 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 3904 حالات و10 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 3249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 3904 حالات جديدة من المرض، ووفاة 10 حالات.

وقالت الوزارة إنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم، تم إجراء 156 ألفاً و472 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص أسهم في الكشف عن 3249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 316 ألفاً و875 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 888 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3904 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 293 ألفاً و180 حالة. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 157 ألفاً و783 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس، ثلاثة ملايين و849 ألفاً و374 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 38.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news