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الامارات | منتسبو شرطة الشارقة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى منتسبو القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19)، ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها القيادة العامة في وقت سابق. وتأتي الحملة تماشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان تطبيق الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس، وتطبيقاً للخطط الهادفة التي تنتهجها شرطة الشارقة لضمان صحة وسلامة منتسبيها التي تنعكس على أمن وسلامة المجتمع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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