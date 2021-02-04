الامارات | "الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 11 من صباح غد " الجمعة " .

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