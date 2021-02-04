الامارات | طقس صحو غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ومتوسطا أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والمد الثاني عند 07:22 والجزر الأول عند الساعة 13:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الاول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 21:34 .

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