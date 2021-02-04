الامارات | فريق عمليات "مسبار الأمل": المرحلة دقيقة جداً والأيام المتبقية حاسمة .. نحن قلقون لكننا مستعدون

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمليات "مسبار الأمل": المرحلة دقيقة جداً والأيام المتبقية حاسمة .. نحن قلقون لكننا مستعدون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجمع أعضاء الفريق الهندسي لعمليات مسبار الأمل الذي يستعد لدخول مداره العلمي حول كوكب المريخ يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 عند الساعة 7:42 مساءً بتوقيت الإمارات، أن المرحلة الحالية من رحلة المسبار التي استغرقت 7 أشهر ومسيرة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ التي امتدت لحوالي 7 أعوام هي مرحلة دقيقة جداً، مؤكدين أن الأيام القليلة المتبقة لموعد الوصول حاسمة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج بدبي، وبحضور مكثف من ممثلي وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإخبارية المحلية والإقليمية، الذين حاوروا الفريق الهندسي لمسبار الأمل عن آخر الاستعدادات لدخوله مداره العلمي حول الكوكب الأحمر تتويجاً لرحلته التي انطلقت من كوكب الأرض يوم 20 يوليو 2020.

وتحدث في الإحاطة العلمية التي جرت بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات كل من نائب مدير المشروع لشؤون عمليات المسبار المهندس زكريا الشامسي، وقائد فريق تطوير الأنظمة الأرضية المهندس محمود الناصر، ومسؤول عمليات التحكم المهندس أحمد ولي، ومهندس برمجيات الأنظمة الأرضية المهندس حمد الحزامي.

واعتبر الفريق أن أصعب مراحل مهمة مسبار الأمل عقب الإنجاز الناجح لمرحلة الملاحة في الفضاء هي مرحلة دخول المسبار إلى مداره العلمي المحدد حول المريخ، والتي تستمر على مدى 27 دقيقة، وتعد الأخطر لأنها تتضمن عملية الخفض المفاجئ لسرعة المسبار من 121,000 كم/ساعة إلى 18,000 كم/ساعة ، بشكل ذاتي ومستقل، دون القدرة على التواصل الفوري مع محطة التحكم الأرضية بالمسبار في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

( لتكن ذكرى خالدة )

وقال نائب مدير المشروع لشؤون عمليات المسبار المهندس زكريا الشامسي : نترقب الأيام القليلة القادمة التي تمثل العد التنازلي لوصول مسبار الأمل إلى مداره العلمي حول كوكب المريخ لأن وصول المسبار إلى مداره العلمي الصحيح حول المريخ يعني نجاح جهود مضنية امتدت لأكثر من 5.5 مليون ساعة منذ انطلاق المشروع عام 2014.

وأضاف الشامسي أن المخاطر كبيرة وعديدة على المهمة في هذه المرحلة الحساسة جداً، معرباً عن أمله بتجاوز كافة التحديات لدخول المسبار إلى مداره بنجاح، مؤكداً أن تجاوز هذه المرحلة سوف يتوّج جهود جميع فرق العمل والمهندسين والعلماء والمتخصصين في قطاع على مدى سنوات منذ انطلاق المشروع عام 2014.

وقال إن مشروع بناء مسبار الأمل الذي استغرق 6 سنوات لا غير، فيما احتاجت دول أخرى عريقة في مجال استكشاف الفضاء حوالي 10 سنوات لإنجاز مشروع مماثل، يؤكد رسالة دولة الإمارات بأن لا شيء مستحيل إذا ما توفرت العزيمة والإرادة والتعاون والشراكة، داعياً الجميع لمتابعة اللحظة التاريخية المتمثلة بوصول مسبار الأمل إلى مداره العلمي حول كوكب المريخ عند الساعة 7:42 من مساء يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021.

وختم الشامسي بالقول : سنحفظ تاريخ 9 فبراير 2021 ذكرى عزيزة وخالدة في قلب كل إماراتي وعربي تطلع إلى الفضاء وتمنى صعودنا إلى كواكبه لاستكشافها ودراستها واستشراف المستقبل في قطاع الفضاء.

( لحظة الاختبار الحقيقي )

بدوره قال قائد فريق تطوير الأنظمة الأرضية ضمن مشروع مسبار الأمل المهندس محمود الناصر، إن الإطلاق الناجح للمسبار نحو الفضاء الخارجي في 20 يوليو 2021 نحو الفضاء الخارجي كان محطة تاريخية نطمح لاستكمالها، رغم كل الصعوبات والتحديات، بوصول المسبار إلى مداره العلمي يوم 9 فبراير 2021.

واعتبر الناصر أن تطوير أنظمة مجرّبة ومدروسة أسهم في وصول مسبار الأمل إلى المرحلة الأخيرة في رحلته التاريخية الأولى عربياً بين الكواكب، لكنه لا يمنع قائمة طويلة من المخاطر المحتملة على مهمة المسبار، وأبرزها تعطل أنظمة المسبار، أو التيه في الفضاء العميق، أو الفشل في أخذ مداره حول المريخ.

( ثمرة الاختبارات )

من جهته، رأى مسؤول عمليات التحكم المهندس أحمد ولي، أن هناك سيناريوهات لا حصر لها تهدد بفقدان القدرة على التحكم بالمسبار وضياعه في الفضاء العميق، لكن التفاؤل يبقى سيد الموقف والسائد في أوساط فريق عمل مسبار الأمل الذي أنجز على مدى سنوات ساعات اختبار طويلة في العمل على تجريب وتحسين وتطوير أنظمة التحكم بالمسبار استعداداً لهذه اللحظة التاريخية.

وأكد أن الوصول حتى هذه المرحلة كان إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، لكن الطموح هو أن تصبح دولة الإمارات خامس دولة في العالم تدخل بنجاح مدار كوكب المريخ لتسهم في إثراء المعرفة البشرية عن الكوكب الأحمر الجار لكوكب الأرض.

( إرسال معقد )

أما المهندس حمد الحزامي، مهندس برمجيات الأنظمة الأرضية، فاعتبر أن إرسال أوامر التحكم بالمسبار في هذه المرحلة يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لبعد المسافة عن كوكب الأرض، لافتاً إلى أن سنوات من العمل على برمجيات الأنظمة وخاصة الأرضية لمشروع مسبار الأمل معرضة للاختبار الحقيقي خلال مرحلة دخول المسبار إلى مداره، بالنظر إلى طول زمن الاتصال مع المسبار الذي يدخل منطقة عمياء تماماً لمدة 27 دقيقة قرب مدار المريخ قبل متابعة رحلته لدخول مداره.

وأعرب الحزامي عن أمله في أن تثمر آمال الملايين من متابعي الرحلة العلمية لمسبار الأمل بوصوله إلى مداره وتحقيق علامة النجاح الكاملة ليبدأ مهامه العلمية بدراسة الغلاف الجوي للمريخ بشكل شامل غير مسبوق في المجتمع العلمي العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن المشروع الوطني حقق معظم أهدافه بتأهيل كوادر مواطنة وكفاءات في قطاع الفضاء الإماراتي وألهم الشباب لمتابعة تخصصات علمية تؤهلهم لدخوله.

( الأصعب حتى الآن )

وبعد إنهاء مسبار الأمل ثلاث مراحل من رحلته العلمية نحو كوكب المريخ، منذ انطلاقه من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان على متن الصاروخ "إتش 2 إيه" يوم العشرين من يوليو 2020 عند الساعة 01:58 فجراً بتوقيت دولة الإمارات، وهي: مرحلة الإطلاق، ومرحلة العمليات المبكرة، ومرحلة الملاحة في الفضاء، تشكل مرحلة دخوله المدار العلمي التي يترقبها الملايين في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم الأصعب حتى الآن لما تحمله من سيناريوهات.

ويعد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" الأول من نوعه عربياً ومحط آمال مئات الملايين من 56 دولة عربية وإسلامية، كمشروع طموح لتسجيل حضور علمي وبحثي عربي مشرّف في مجال استكشاف كوكب المريخ، وإثراء المجتمع العلمي العالمي وتوفير بيانات غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر بحجم 1000 جيجابايت في متناول أكثر من 200 مؤسسة أكاديمية وبحثية في الوطن العربي والعالم لمستقبل البشرية في قطاع استكشاف الفضاء.

وستكون دولة الإمارات حال وصول مسبار الأمل بنجاح إلى مداره العلمي حول كوكب المريخ خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف كوكب المريخ، ليجسد شعارها في كل مشاريعها الوطنية والاستراتيجية بأن كل شيء ممكن بتوفر العزيمة والإرادة والكفاءة وروح التعاون والعمل كفريق واحد، وأن لا شيء مستحيل.

ويتولى زكريا حسين الشامسي من موقعه كنائب لمدير عمليات بعثة "مسبار الأمل" متابعة مهام تشغيل المركبة الفضائية بعد إطلاق المسبار، كما يرأس قسم إلكترونيات الطيران الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وانضم الشامسي إلى مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2009، حيث عمل في فريق الإطلاق والعمليات المبكرة (LEOP) للقمر الصناعي دبي سات -1 وعمل بعدها على تصميم وتنفيذ أنظمة برمجيات قمر دبي سات - 2 ومن ثم قاد تصميم وتنفيذ كل من التحكم في المهمة وبرنامج الطيران لخليفة سات، وتولى مسؤولية عمليات المركبات الفضائية.

والتحق الشامسي بمركز محمد بن راشد للفضاء بعد تخرجه من جامعة خليفة، وحصوله على البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر .. وهو حائز أيضاً على درجة الماجستير في هندسة الطيران من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا عام 2013.

أما حمد عيسى علي هلال الحزامي فيتولى مهامه في مجال برمجيات القطاع الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء، وقد التحق بمركز محمد بن راشد للفضاء في أغسطس 2016، وانضم إلى فريق مسبار الأمل في يناير 2017، حيث قام بتطوير أدوات برمجية للاتصال والتحكم بالمسبار، وطور برنامج تحليل البيانات له من أجل دعم عمل فرق التحكم والعمليات، وهو يعمل أيضًا على تطوير مركز عمليات المهام (MOC) في دبي.

ويتولى المهندس أحمد ولي مهام عمليات التحكم المباشر، بما في ذلك الإعداد والتنفيذ والإبلاغ عن جميع الاتصالات والأنشطة في الوقت الفعلي، ورصد جميع عمليات الإعداد والاختبار والجدولة التشغيلية، وتحديث وصيانة جميع إجراءات عمليات المركبات الفضائية، بما في ذلك برمجيات عمليات التحكم.

وتتضمن مهام المهندس محمود الناصر مسؤوليات قيادة وتطوير برنامج تشغيل المهمة، التي تشكل الأدوات المحورية التي تتحكم في مسبار الأمل من خلال إرسال الأوامر وتلقي القياسات عن بعد، وهو حاليًا جزء من فريق عمليات المهمة كمراقب تحكم.

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