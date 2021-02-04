الامارات | "صحة دبي": نعمل على تحقيق التوازن بين سلامة المجتمع والحفاظ على الاقتصاد

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي": نعمل على تحقيق التوازن بين سلامة المجتمع والحفاظ على الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي الدكتور علوي الشيخ علي، في لقاء له مع CNBC، بأن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع كوفيد-19 قائم على العلم، وتحقيق التوازن بين سلامة المجتمع والحفاظ على الاقتصاد. مشيرا إلى أنه، ومنذ شهرين، تم اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المتغيرات وأن النظام الصحي قادر على التعامل مع هذه الجائحة.

وقال الشيخ علي: "الإمارات كانت ضمن أوائل الدول التي بدأت بحملات التطعيم، ولدينا حاليًا 3 لقاحات متوفرة في دبي وأكثر من 120 مركز للتطعيم... مستمرون في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ونواصل حملات التطعيم بشكل متسارع".

وأوضح أن الاجراءات الجديدة والتدابير الإضافية الخاصة بـ كوفيد-19 مستندة على المؤشرات العلمية وليس بسبب التقارير الإعلامية الأجنبية، مؤكدا أنه لا صحة لإشاعة نقص الأسرة في المستشفيات.

وأضاف: "نفتخر أن معدلات الشفاء لدينا من أعلى المعدلات في العالم، حيث تصل إلى أكثر من 99.5%".

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