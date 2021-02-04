حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.