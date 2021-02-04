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نتائج فحوصات «كورونا» خلال 48 ساعة بدبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) 
ألزمت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية المرخصة، المعنية بإجراء فحوصات ، بإصدار النتائج خلال 48 ساعة كحد أقصى، من وقت أخذ العينة، والإبلاغ عنها بشكل فوري.
وأكدت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم، بشأن الوقت المستغرق لنتائج الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا، على ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية لأخذ عينات الفحص المخبري لفحص فيروس «كورونا»، وحتى إصدار نتائج الفحص للمرضى وإدراجها في نظام حصانة مدة 48 ساعة من قبل المختبر المعني بتقديم الخدمة، والالتزام بإرشادات تحديث معايير فحص «كوفيد-19»، والتي تشتمل على كافة التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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