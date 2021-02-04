زكي نسيبة: الإمارات تضع قيمة التسامح نهجاً أصيلاً وإرثاً يجب الحفاظ عليه

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن دولة الإمارات - دولة السلام - تضع قيمة التسامح نهجاً أصيلاً وإرثاً يجب الحفاظ عليه، وتمثيله بما يعكس المواطنة الإماراتية الإيجابية.

وقال - في كلمة له على هامش حضوره عرضاً موسيقياً قدمته أوركسترا جامعة الإمارات بمناسبة «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» -: «نحن نعمل جميعاً على كافة الأصعدة، ومن مختلف المراكز على ترسيخِ ثقافة السلام والعيش المشترك، والحوار المبني على التعايش والتآخي، مواصلين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان /طيبَ الله ثراه/».

وأضاف معاليه: «في مهرجان الأخوة الإنسانية نؤكد على مصداقية وأهمية الحفاظ على هذه الجسور، إنسانياً وثقافياً، والتصدي للتطرف بكافة أشكاله، لتحقيق التعاليم الصحيحة للأديان التي تنبذ العنف والتطرف وكره الآخر، وترسي مفهوم الحرية والعدالة والحوار، وكفالة حقوق المرأة والضعيف والطفل، والعطاء للآخر، واحترام الاختلاف».

وقد قدم فريق أوركسترا جامعة الإمارات عرضاً موسيقياً من المعزوفات المعاصرة والكلاسيكية، احتفالاً بـ «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» وتعبيراً عن أهمية إطلاع العالم على قيم التسامح ونموذج التعايش الإماراتي الاستثنائي، بهدف تعزيز التقارب الثقافي والتعبير عن السلام والقيم الإنسانية المشتركة، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة وعدد من قيادات الجامعة.

جدير بالذكر أن أوركسترا جامعة الإمارات تم تأسيسها في العام 2019 وشاركت في الاحتفالات الرسمية بالجامعة، وتتضمن 44 مشاركاً يعزفون أكثر من 7 آلات موسيقية تتنوع ما بين الآلات الوترية، والإيقاعية وآلات النفخ.



