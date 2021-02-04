عبدالله آل حامد: مهمتنا جعل أبوظبي مدينة صحية سعيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان: «نواصل في أبوظبي تجسيد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً فائقاً بصحة الجميع وتضعها على قمة أولوياتها، حيث يتجسد ذلك بالتزامنا تجاه صحة مجتمعنا وحرصنا على الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة، من أجل تقديم رعاية صحية مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى وفقاً لأعلى معايير الجودة. وعليه يجب أن نعمل معاً للتوعية بسبل الوقاية من السرطان، وتبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، في وقت لا تزال تشكل فيه مكافحة أمراض السرطان تحدياً أمام العالم».

وأوضح معاليه: «في أبوظبي يستمر تركيزنا الأول على الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان والتشخيص المبكر، والعمل مع الشركاء لمعالجة مسبباته البيئية أو المتعلقة بأنماط الحياة غير الصحية، لأجل جعل إمارة أبوظبي مدينة صحية سعيدة. بالإضافة إلى ذلك الجهود التي تستمر لتمكين وتطوير وتنفيذ آخر ما توصل إليه العلم والعلماء في أبوظبي وعالمياً، مثل مشروع الجينوم الإماراتي الذي يعتبر الأكبر عالمياً، ورفع القدرة الاستيعابية لمعالجة كافة أنواع السرطان للمرضى الموجودين في الإمارة والمنطقة».