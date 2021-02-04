الامارات | 35 ألف مخالفة «مسافة أمان» في أبوظبي العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف مخالفة «مسافة أمان» في أبوظبي العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، موضحة أنها سجلت 35 ألفاً و73 مخالفة عدم ترك مسافة أمان خلال العام الماضي.

وذكرت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية تنتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشدة السائقين ضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين من الحوادث المرورية الجسيمة.

وأفادت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، بأن التسبب في الحادث نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة فك حجز المركبة 5000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

وأشارت إلى مخاطر قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبارها على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

وحثت المديرية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، وترك مسافة أمان أكبر بين المركبات خصوصاً خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمع مياه على الطرق، ما يعرض المركبات للانزلاق وعدم توقفها في المسافة المناسبة.

وأوضحت أن أولويتها الاستراتيجية تركز على جعل الطرق أكثر أماناً بتطبيق لوائح السلامة المرورية وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والإصابات البليغة.

وكانت شرطة أبوظبي بثت أخيراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمخالفات وحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة، بهدف توعية الجمهور بخطورة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق. وأشارت إلى أنها ترصد المخالفات المرورية على الطرق على مدار الساعة تعزيزاً للسلامة، مؤكدة أن مخالفة «عدم ترك مسافة أمان بين المركبات» تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق.

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