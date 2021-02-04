الامارات | بلدية دبا الفجيرة تغلق 16 صالوناً مخالفاً العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تغلق 16 صالوناً مخالفاً العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبا الفجيرة 16 صالوناً رجالياً ونسائياً، خلال العام الماضي، لعدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية والضوابط والاشتراطات الصحية.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن قرار إغلاق الصالونات المخالفة يأتي في إطار حرص البلدية على سلامة الأفراد وصحتهم العامة، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي والفصل بين مواقع الانتظار، مشيراً إلى أن البلدية حرصت على تكثيف جهودها من خلال مراقبة الصالونات، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات، ومن الأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها. ولفت إلى أنه تم تنفيذ 1774 زيارة تفتيشية على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية العام الماضي، منها 819 صالوناً رجالياً، و955 نسائياً، وتحرير 144 مخالفة، منها عدم تشغيل جهاز تعقيم الأدوات المستخدمة في الصالون، بالإضافة إلى مصادرة 106 كيلوغرامات من المواد التجميلية منتهية أو غير مطابقة للشروط.

وتابع أن البلدية توجه الصالونات ومراكز التجميل بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن البلدية، مؤكداً عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

وأهابت البلدية بالجمهور ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال عبر القنوات المتعددة من خلال مكتب الطوارئ (092043333) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news