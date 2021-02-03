الامارات | عودة تدريجية إلى المدارس بدءاً من 14 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تدريجية إلى المدارس بدءاً من 14 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية، في مختلف إمارات الدولة، ابتداءً من 14 فبراير الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار «التعليم عن بعد» سيظل متاحاً حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية، تفادياً لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك، وعملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال الأسابيع الماضية، على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، وستواصل تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري.

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