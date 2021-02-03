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حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية.
ونص المرسوم على تشكيل مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ ناصر بن راشد المعلا نائبا للرئيس وعضوية كل من السيد راشد حمد سالم الحمر والسيد محمد سالم المليحى عضواً والسيد خلفان احمد مسفر.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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