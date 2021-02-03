«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد بروتوكولاً صحياً لاستقبال طلبة المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن اعتمادها بروتوكولاً صحياً وقائياً خاصاً بالمجتمع المدرسي، من كوادر أكاديمية وإدارية وطلاب، يجري تطبيقه في جميع مدارس الإمارة حتى نهاية العام الدراسي.

وقد قامت اللجنة بالتعاون مع دائرتي الصحة و«التعليم والمعرفة»، بمراجعة الإجراءات الاحترازية القائمة، وتقييمها وتحديثها، بما يتناسب مع مستجدات فيروس «كوفيد-19»، وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، كما قامت اللجنة بعقد ورش عمل لمديري المدارس لرفع الوعي بهذا البروتوكول ولضمان اتباعه عند عودة الطلاب للمدارس.

وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة السماح باستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في مدارس إمارة أبوظبي ابتداءً من 14 فبراير، مع إتاحة خيار «التعليم عن بُعد» حتى نهاية العام الدراسي.

وقد تلقى 60% من الكوادر الأكاديمية والإدارية الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» خلال حملة استمرت 10 أيام في نهاية الشهر الماضي في أبوظبي، فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات المؤهلة خلال الأسابيع القادمة.

وحثت اللجنة جميع أفراد المجتمع المدرسي على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتطعيم ضد «كوفيد-19» للمساهمة في تأمين حماية شاملة ومستدامة لهم وللمجتمع في إمارة أبوظبي.



