الامارات | محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة الـ 45 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة الـ 45 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل تخريج الدورة الخامسة والأربعين من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين صباح اليوم.

وبدأ الاحتفال لدى وصول سموه إلى ميدان الكلية بالسلام الوطني ثم مر طابور الخريجين من أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري عكس مهارة الخريجين العسكرية ولياقتهم البدنية التي اكتسبوها خلال مدة التعلم والتدريب في هذه الكلية التي تعد من صروح العلوم العسكرية على مستوى العالم.

ثم قام صاحب السمو راعي الحفل بالتفتيش على طابور الخريجين .. بعدها ألقى قائد الكلية العميد الركن عامر محمد النيادي كلمة في هذه المناسبة حيا فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشكرهم على دعمهم الكبير لمسيرة الكلية الصرح التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" قبل تسعة وأربعين عاما كي تكون منهلا من مناهل العلم ومصنعا للرجال ترفد قواتنا المسلحة الباسلة بالشباب المؤهلين القادرين على الإنخراط في صفوف قواتهم المسلحة وهم متسلحون بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس والإيمان بالله العظيم والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته المعطاءة .

وأعلن العميد النيادي أن كلية زايد الثاني العسكرية حققت هذا العام إنجازا علميا جديدا بإدخال مادة العلوم الهندسية إلى منهاج الكلية الأكاديمي وتخريج نخبة من الشباب متخصصين في الهندسة وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وحظي أوائل الدورة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتكريم الذي يستحقونه .. حيث كرم سموه كلا من المرشحين الضباط .. " مرشح الضابط محمد عمر طارش العلي الحاصل على سيف الشرف ومحمد راشد الشميلي وغريب يوسف غريب الكعبي وأسامة أحمد محمد من الجمهورية اليمنية وراشد علي سعيد المزروعي ومحمد سلطان السويدي وحمد محمد الراشدي وأحمد حمد علي الغفلي" .

وهنأهم سموه على تفوقهم .. متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح والإبداع في صفوف قواتهم المسلحة.

وعقب التكريم جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة 45 إلى الدورة 46 مصحوبا بالقسم حيث أقسموا بالله العظيم بأن يحافظوا على هذا العلم مرفوعا خفاقا.

ثم هتف الخريجون - قبيل سماح صاحب السمو راعي الحفل بالانصراف - بحياة صاحب السمو رئيس الدولة.

والتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الحفل الصور التذكارية للخريجين وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والعميد الركن عامر محمد النيادي قائد الكلية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للخريجين نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم العملية الطويلة من خلال التحاقهم إلى جانب إخوانهم في صفوف قواتهم المسلحة الباسلة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بشباب الوطن وثقته بقدراتهم العلمية والفكرية وحسهم الوطني الذي يدفعهم للخدمة والعمل المخلص ضمن قواتنا المسلحة التي تزداد قوة وتطورا وكفاءة برفدها بالشباب المتعلم والسلاح الحديث والعلم العسكري الذين يتلقونه في كلياتنا العسكرية الوطنية وعلى أيدي مدرسين ومدربين أكفاء وعلى دراية واسعة بالعلوم الأكاديمية والعسكرية.

وقال سموه: "أنا جد فخور بتخريج نخبة جديدة من أحفاد زايد الإنسان في هذا الصرح الأكاديمي العسكري الذي يعد من الصروح العلمية العسكرية العالمية المتقدمة .. وقد رأيت في عيونهم الحماس والاندفاع والفرحة والشموخ الوطني ما يشرح الخاطر ويسر عين الناظر بهذه الهامات المنتصبة والجباه السمراء المرفوعة التي تبعث بالنفس الطمأنينة بأن دولتنا العزيزة محصنة بسواعد وعقول هؤلاء الشباب الذين تعول عليهم قيادتهم وبعول عليهم شعبهم بأن يكونوا قدوة ومثالا للأجيال اللاحقة بالشجاعة وكرم الأخلاق والتسامح والإبداع والتفوق في جميع المجالات العلمية والعسكرية والإنسانية .. وفقهم الله لخدمة وطنهم وحماية مكتسباته وإنجازاته وسيادته".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news