الامارات | شرطة عجمان تتمكن من تطعيم 90% من الموظفين و630 من عائلاتهم بلقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تتمكن من تطعيم 90% من الموظفين و630 من عائلاتهم بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً في حملتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد بتطعيم 90.8 % من مجموع موظفيها بلقاح كوفيد 19، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحد من انتشار الفيروس والتعافي بتحصين المجتمع وأخذ اللقاح، تضامناً مع الحملة المنظمة على مستوى الدولة لتلقي اللقاح تحت شعار " يداً بيد نتعافى "، وتلبية للتوجه الحكومي في تلقي اللقاح والتحفيز لاختيار التطعيم.

وقال رئيس قسم التدريب بمركز التدريب المقدم محمد بن غليطة إنه منذ انطلاق حملة التطعيم باللقاح الصيني تم تطعيم موظفي شرطة عجمان بنسبة بلغت 90.8 % من إجمالي المرتب، فيما تم استثناء بعض الموظفين لظروف طبية تحول دون إمكانيتهم لتلقي اللقاح، مع متابعة إجرائهم لفحوصات الخلو من الفيروس بشكل دوري للوصول إلى صفر إصابات بين موظفي الشرطة، وأضاف ان شرطة عجمان ساهمت في تطعيم 630 من أفراد عائلات الموظفين، والذي أبدوا سعادتهم وشكرهم الجزيل لشرطة عجمان لتسهيلها عملية التطعيم لهم.

وأثنى رئيس قسم التدريب على جميع الموظفين الذي استجابوا للحملة وحيَّا فيهم الحس بالمسؤولية المجتمعية والذي يعزز جودة الحياة ويدعم حماية الإنسان، مؤكداً أن شرطة عجمان تسعى دائماً لتعزيز أمن وسلامة المجتمع، وتبذل قصارى جهودها لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لموظفيها.

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